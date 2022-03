En 9 Säite laangt Dokument, dat an de sozialen Netzwierker zirkuléiert, suergt fir vill Diskussiounen a Falschmeldunge ronderëm den Impfstoff vu Pfizer.

D'Observéierungslëscht beleet keen Zesummenhang mat Impfniewewierkungen, dat hunn ënnerschiddlech Experte géintiwwer der AFP erkläert.

Honnerten Notzerinnen an Notzer hunn d'Behaaptung iwwer d'Dokument vu Pfizer am Mäerz 2022 op Facebook gedeelt (hei, hei, hei). Op Twitter gouf se souguer e puer dausend Mol gedeelt (hei, hei), op Telegram hunn iwwer zéngdausend Leit d'Behaaptung gesinn. Och den impfskeptesche Blog "TKP" huet d'Behaaptung publizéiert. D'AFP huet schonn aner Behaaptunge vun dësem Blog iwwerpréift (hei, hei).

Dës Behaaptung huet d'AFP schonn op Franséisch a Finnesch iwwerpréift.

Screenshot der Behauptung auf Facebook: 23.03.2022

Facebook-User behaapte fälschlecherweis, dass Pfizer wéinst engem Geriichtsurteel "elo" eng Lëscht mat den Niewewierkunge publizéiere misst. Dat Dokument ass zënter dem 17. November 2021 ëffentlech zougänglech. Schonn am Dezember 2021 hu Facebook-User behaapt, d'Dokument géif Dausende vun Doudesfäll a Schwangerschaftsofbréch no enger mRNA-Impfung beleeën. D'AFP hat dës ierféierend Behaaptung iwwerpréift.

Schonn am Dezember 2021 huet eng Spriecherin vu Pfizer der AFP d'Authentizitéit vum Dokument confirméiert. Um Enn vum Dokument ass vun der Säit 30 un och déi op Facebook gedeelt 9 Säite laang Lëscht ze fannen. D'Lëscht huet den Numm: "Appendix 1. List Adverse Events of Special Interest" (AESI). Et handelt sech also ëm d'"Annex 1. Lëscht vun Niewewierkunge vu besonneschem Intressi". Déi op der Lëscht genannte Symptomer ginn an de sozialen Netzwierker als Niewewierkunge verstanen.

Déi an der Lëscht opgeféiert AESI sinn allerdéngs keng onerwënscht Reaktiounen op den Impfstoff no der Impfung, mee virum Ufank vun der Etüd definéiert Reaktiounen, op déi besonnesch opgepasst gëtt.

De Francesco Salvo, en exzeptionelle Professer op der Universitéit vu Bordeaux a Koordinator vun der Impfstoffsécherheetsiwwerwaachung vu Pfizer a Frankräich, huet den 9. Mäerz 2022 der AFP géintiwwer um Telefon erkläert: "Et handelt sech ëm Reaktiounen, déi bei aneren Impfstoffer observéiert goufen, op där hir Grondlag d'Experten Hypotheesen opgestallt hunn, wéi zum Beispill méiglech Fäll vu Gesiichtslämung, hämorrhagesch (Bluddungen ausléisend, Um. v. d. Red.) oder neurologesch Stéierungen, fir se vu vireran ze berécksiichtegen an eng spezifesch Observéierung fir d'Covid-19-Impfstoffer duerchzeféieren."

En plus misst een tëscht onerwënschte Reaktiounen, déi no der Impfung optrieden, ouni dass e kausalen Zesummenhang besteet, an onerwënschte Wierkungen, déi an engem kausalen Zesummenhang mat der Impfung stinn, ënnerscheeden, füügt de Salvo nach dobäi.

Och d'Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) definéiert AESI als "am Virfeld identifizéiert an definéiert medezinesch signifikant Reaktioun, déi méiglecherweis an engem kausalen Zesummenhang mat engem Impfstoffprodukt steet an déi minutiéis iwwerwaacht an duerch weider spezifesch Etüde bestätegt musse ginn."

De Mika Rämet, Direkter vum Impfstoff-Fuerschungszenter op der Universitéit Tampere a Finnland, huet dat den 10. Mäerz 2022 an enger E-Mail un d'AFP confirméiert: "Wann en Impfstoff an enger grousser Quantitéit genotzt gëtt, trieden natierlech vill verschidde Reaktiounen op, déi an engem zäitlechen Zesummenhang mam Impfstoff stinn. Am wichtegsten ass et ze observéieren, ob et Opfällegkeeten an der Unzuel vun de Symptomer gëtt, wéi zum Beispill Myokarditis bei jonke Männer".

Wat bedeit dat fir d'Lëscht?

Verschidden Experten hu géintiwwer der AFP erkläert, dass sech d'Lëscht just op déi virdru festgeluechten Niewewierkunge bezitt, déi wärend der Sécherheetsbewäertung iwwerwaacht goufen, an net op Niewewierkungen, déi effektiv am Zesummenhang mam Impfstoff opgetruede sinn.

De Rämet huet erkläert: "Hei sinn all déi potenziell grav onerwënscht Reaktiounen opgelëscht, déi analyséiert goufen (iwwer d'Impfung, Um. v. d. Red.). Aus dësem Rapport gi keng nei potenziell grav Niewewierkungen ervir."

Dat bestätegt och de Salvo: "Bei dëser Lëscht handelt et sech net ëm d'Lëscht vun den onerwënschten Niewewierkunge vum Pfizer-Impfstoff, mee ëm d'Lëscht vun de Reaktiounen, déi vu weltwäiten Impfexperte virum Start vun der Impfcampagne als Reaktiounen definéiert goufen, déi no der Impfung grondsätzlech minutiéis ze observéiere sinn, well se negativ Auswierkungen duerch d'Impfstoffer duerstelle kéinten."

Wärend d'Dokument an den aktuelle Bäiträg als Beweis dofir benotzt gëtt, dass de Corona-Impfstoff vu Pfizer-Biontech geféierlech wär, heescht et am Fazit vum Dokument selwer, dass d'Donnéeë keng nei Sécherheetsbedenken oder Risiken opweisen, déi eng Ännerung vun der Kennzeechnung erfuerderen". Ausserdeem gëtt doran e gënschtegt Notzen-Risiko-Verhältnis fir den Impfstoff confirméiert.

D'Lëscht am Dokument enthält deelweis dowéinst esou vill Inscriptiounen, well doran eng Abberzuel vun Inscriptiounen aus dem MedDRA-Dictionnaire fir medezinesch Kodéierungsbegrëffer benotzt ginn. Dësen Dictionnaire enthält 70.000 Begrëffer, vun deenen all spezifesche Probleem wéi beispillsweis en Häerzinfarkt eleng scho méi wéi 200 Inscriptiounen opweises huet.

Bekannt Niewewierkunge vun mRNA-Impfstoffer vu Pfizer

An Däitschland ginn alleguer d'Verdachtsfäll vun Impfniewewierkungen dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemellt. D'PEI sammelt dës an erkläert a Sécherheetsrapporten, ob et nieft engem zäitlechen Zesummenhang vu méiglechen Impfreaktiounen och e kausale gëtt. Am aktuellste Sécherheetsrapport vum 7. Februar 2022 schwätzt d'PEI bis den 31. Dezember 2021 vun 141.894 Verdachtsmeldungen no enger Impfung mam Pfizer/Biontech-Impfstoff Comirnaty.

Bis zu deem Zäitpunkt ware ronn 61,8 Millioune Mënschen op d'mannst eemol geimpft. Däitschland huet dobäi virun allem op de Pfizer-Impfstoff gesat. Dem PEI no si bei dausend Comirnaty-Impfungen 1,3 Verdachtsfäll vun Niewewierkungen opgetrueden. Als graven, awer ganz seelene Risiko vu Comirnaty nennt d'PEI Häerzmuskel- an Häerzbeidelentzündungen. Dës géife bei manner wéi engem Fall pro 100.000 Geimpften optrieden.

Fazit: D'Behaaptung, déi Lëscht vun néng Säiten am Pfizer-Dokument géif beluechten Niewewierkunge vun enger mRNA-Impfung oplëschten, ass falsch. D'Lëscht weist just déi virum Ufank vun der Etüd definéiert an ze observéierend méiglech Niewewierkungen. En effektiven Zesummenhang beleet dës Lëscht net.