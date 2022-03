D'FIFA hat an enger éischter Reaktioun op de Krich an der Ukrain Russland vun der Competitioun suspendéiert. Elo huet de CAS zu Lusanne en Urteel gesprach.

"KRICH RUSSLAND vs UKRAIN. D'Sportsgeriicht ordonéiert d'FIFA, fir Russland direkt nees ze integréieren", heescht et an enger Publikatioun iwwer de Sträit tëscht Russland an der héchster Instanz am Weltfuttball. Dës Publikatioune goufe vu verschiddene Konten a Säiten op Facebook verbreet (1, 2, 3, 4).

De Sträit tëscht der FIFA a Russland bezitt sech op eng Decisioun vun der Federatioun no der russescher Invasioun an der Ukrain. Enn Februar, véier Deeg nom Krich, dee vum Wladimir Putin lancéiert gouf, haten d'UEFA an d'FIFA decidéiert, Russland vun der nächster Futtballweltmeeschterschaft a Katar am Joer 2022, a generell all russesch Veräiner an Ekippe, vun alle Competitiounen auszeschléissen.

Ufank Mäerz huet de russesche Futtballverband an zwou getrennte Prozeduren den internationale Sportgeriichtshaff ugeruff, fir d'Sanktioune vun der FIFA an der UEFA opzehiewen. Bis de Sträit an der Saach gekläert ass, wat op d'mannst e puer Wochen dauere wäert, hunn d'Russen den CAS gebieden, d'Entscheedunge vu béiden Instanze "virleefeg auszesetzen", fir dass hir Ekippe weider un de Competitiounen deelhuele kënnen.

A Bezuch op d'UEFA huet d'Geriicht seng Decisioun schonn de 15. Mäerz matgedeelt. Den CAS refuséiert d'Sanktioune vun der UEFA géint déi russesch Veräiner opzehiewen. D'Konsequenz vun dëser Entscheedung ass, dass Spartak Moskau net méi an d'Europa League opgeholl gëtt, an déi russesch Fraenekipp de facto vun der EM 2022 an England ausgeschloss ass.

Wat d'FIFA betrëfft, huet den CAS den 18. Mäerz eng Decisioun geholl. Am Géigesaz zu deem, wat an der Publikatioun behaapt gëtt, ass d'Urteel net vu Virdeel fir Russland. D'Geriicht "ordonéiert net d'Reintegratioun vu Russland", mee confirméiert a groussen Deeler d'Sanktiounen, déi vun der FIFA decidéiert goufen. Dat bedeit, dass déi russesch Futtballekipp vun de Barragematcher fir d'Futtballweltmeeschterschaft 2022 ausgeschloss bleift.

Als Organisateur vun der leschter Futtball-Weltmeeschterschaft bei de Männer, waren d'Russe bis an d'Véierelsfinall komm. An der Qualifikatioun fir déi nächst Editioun sollt Russland am Barragematch de 24. Mäerz zu Moskau géint Polen untrieden.

Wéi vun der FIFA decidéiert, ass Polen domat direkt fir d'Finall vun de Barragematcher qualifizéiert a spillt den 29. Mäerz géint de Gewënner vun der Partie Schweden géint Tschechien.

Eng politesch Decisioun?

Verschidde pro-russesch Stëmme mengen, dass d'Geriicht duerch d'Oprechterhalen vun der Suspendéierung vu Russland eng arbiträr a politesch Decisioun getraff huet. Hirer Meenung no sollte Politik a Sport vunenee getrennt ginn.

Fir den Antoine Duval, Spezialist fir europäescht Sportrecht um Institut zu Den Haag, ass et warscheinlech, "dass een et bei all Geriichtsentscheedung mat enger Mëschung aus Droit a Politik ze dinn huet."

De Fong vun der Affär gouf nach net traitéiert

Dës zwou Decisioune bedeiten net de Schluss vun der Serie vu Sportsanktiounen, déi Russland operluecht goufen. Den CAS, deen den 8. Mäerz 2022 vum russesche Futtballverband (RFU) ugeruff gouf, muss nach iwwer de Fong vum Rechtssträit decidéieren. Béid Decisioune vum CAS gräifen dem zukünftegen Urteel vun der Sportjustiz, dat eréischt an den nächste Wochen erwaart gëtt, an der Saach net vir.

Vill Sportverbänn hunn decidéiert, Russland aus hire Reien auszeschléissen. Den internationale Biathlonverband (IBU), den internationale Skiverband (FIS), den internationalen Äishockeyverband (IIHF), den internationale Verband vum Cyclissem (UCI) an den internationale Basketverband (FIBA) hunn decidéiert, entweder russesch Athleeten an Ekippen auszeschléissen, Competitiounen, déi a Russland organiséiert ginn, aus dem Programm ze huelen oder déi russesch Verbänn ze suspendéieren.

All dës Sportgremien hunn et ënnerlooss, hir Sanktiounen ëffentlech ze rechtfäerdegen. Eng Positioun, déi d'Fro opdrängt: Gëtt de Weltsport seng Neutralitéit op? Den David Pavot, Professer fir Vëlkerrecht op der University of Sherbrooke a Kanada, huet der AFP an engem Gespréich matgedeelt, dass "d'Verletzung vun de Mënscherechter am Sport näischt Guddes ass", och wann d'Organisatioun vun den Olympeschen a Paralympesche Wanterspiller a China e Beispill fir "d'Politik vun der variabeler Geometrie vun de Sportgremien" op dësem Gebitt wär.

Déi meescht Sanktiounen am Sport gi mam Vermierk "bis op Weideres" bezeechent. Dat bedeit, dass se oprechterhale ginn, bis den CAS seng Entscheedung zu Gonschte vu Russland trëfft oder sech de Konflikt an der Ukrain positiv entwéckelt.

"Ech mengen, dass beim aktuelle Stand vum Konflikt keng Organisatioun bereet ass, dës Sanktiounen opzehiewen, egal wéi d'Konditioune sinn. Zukünfteg ass et net onvirstellbar, dass Athleeten/Clibb, déi de russesche Krich denoncéieren, un internationale Sportcompetitiounen deelhuele kënnen. Dat hätt awer grav Konsequenzen op hiert Liewen a Russland", mengt den Antoine Duval.

D'Situatioun an der Ukrain

Um Terrain ginn d'Bombardementer vun der russescher Arméi op vill ukrainesch Stied weider: Kiew, Charkiw, Mariupol, Odessa, Mykolajew... Donnéeë vun de Vereenten Natiounen no sinn zënter dem 24. Februar bal 3,5 Millioune Mënschen - virun allem Fraen a Kanner - aus der Ukrain geflücht.

Fir déi international Communautéit nach méi staark ze mobiliséieren, huet den ukrainesche President Wolodymyr Selenskiy d'Europäesch Unioun opgefuerdert, den Handel mat Russland, besonnesch am Beräich vun den "Energieressourcen", anzestellen. "Ouni Handel mat hinnen, ouni hir Firmen a Banken, wäert Russland kee Geld méi fir dëse Krich hunn", sot hien den 21. Mäerz 2022.