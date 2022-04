Op russesche Social-Media-Plattforme gouf gemellt, dass de kanadesche Sniper séier eliminéiert gouf. Dëst ass awer eng Falschmeldung, wéi d'AFP mellt.

A screenshot taken on March 28, 2022, of the false Facebook post

MSM ass eng üblech Ofkierzung fir "Mainstream Medien". De Post geheit dem Westen vir, dem Wali säi supposéierten Doud aus "Schimmt" ze verschweigen.

Eent vun de Biller weist de Wali, wéi hie mat sengem Gewier ziilt, wärend dat zweet hien op dem Trudeau Airport a Kanada mat senger Arméiausrüstung weist.

Vill Kommentatoren hunn d'Behaaptung gegleeft, de Wali wär am Kampf gefall an hu behaapt, dass d'Fäegkeete vu Russland ënnerschätzt gi wären.

A screenshot of comments on the false Facebook post, taken on March 28, 2022

Dës Behaaptung ass awer falsch.

Wou ass de Wali?

Wéi d'AFP gemellt huet , hu Mënschen aus der ganzer Welt op den Opruff vum ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj no Fräiwëllege reagéiert, fir sech sengen Truppen unzeschléissen, zënter déi russesch Invasioun de 24. Februar 2022 ugefaangen huet.

Bis elo sollen dem Selenskiy no ronn 20.000 Mënsche bei dësem Konflikt ëm d'Liewe komm sinn, obwuel d'Zuel vun den Affer net onofhängeg verifizéiert konnt ginn.

Ee vun dëse Fräiwëllegen (1, 2) ass e Kanadier, deen ënner dem Krichsnumm "Wali" bekannt ass. Verschidde Medien hunn hien als den "déidlechste Sniper vun der Welt" bezeechent.

No Angabe vum kanadeschen ëffentlech-rechtleche Sender CBC huet de Wali am Royal 22nd Regiment vun de kanadeschen Armed Forces gedéngt.

An engem YouTube-Video, deen de 5. Mäerz 2022 vu CNN publizéiert gouf, ass hie beim Iwwerschreide vun der polnescher Grenz an d'Ukrain ze gesinn.

E puer schéngen hien awer mat engem Member vun enger anerer kanadescher Spezialunitéit mam Numm Joint Task Force 2 ze verwiesselen, dee fir den am wäitste confirméierte Snipermord vun allen Zäite bekannt ass.

An engem Facebook-Post, deen den 11. Mäerz 2022 publizéiert gouf, bestreit de Wali, den "déidlechste Sniper vun der Welt" ze sinn.

De Wali huet dës Ausso an engem Videointerview mat CBC, dat den 22. Mäerz 2022 diffuséiert gouf, widderholl. Hien huet och bestridden, jeemools zu Mariupol gewiescht ze sinn, wéi verschidde Bäiträg fälschlecherweis behaapt hunn, an huet dobäigefüügt, dass hien an a ronderëm d'Haaptstad Kiew gekämpft huet.

"Ma, ech liewen", sot hien, "ech war sou zimmlech déi lescht Persoun, déi eppes vu mengem Doud matkritt huet."

De Wali hat zum Zäitpunkt vun der Publizéierung nach net op d'Ufro vum AFP Faktencheck reagéiert, awer hie post reegelméisseg Updates op dësem franséische Blog.

Och e franséische Journalist vu Fance24 huet an engem Tweet confirméiert, dass de kanadesche Fräiwëllegen um Liewe war, wéi hien en den 22. Mäerz 2022 interviewt huet.

Voici un extrait de l'interview que j'ai pu avoir avec #Wali il y a maintenant 2 jours... Extrait diffusé hier dans @InfoIntoxF24 sur @France24_fr où il réagit à l'annonce de sa "mort" sur les réseaux sociaux et sur sa supposée présence à #Marioupol#Ukraine 6/7 pic.twitter.com/k8o3C6aDVn — Alexandre Capron (@alexcapron) March 24, 2022

De selwechten Dag huet de Wali perséinlech d'Doudesannonce an engem Facebook-Post ugeschwat, an deem hien op enger Foto mat engem Gewier op enger Spillplaz poséiert.

"D'Rumeuren, dass ech am Kampf gestuerwe sinn, si komplett lächerlech", heescht et an engem Deel vun der franséischer Iwwerschrëft.

Dem Wali seng Facebook-Säit La Torche et l'Épée - The Torch and Sword gouf 2015 gegrënnt an enthält Links zu anere Social-Media-Plattforme wéi och zu sengem Blog, op deem hie seng verschidde Bicher promovéiert.

D'Ukrain an hir westlech Alliéiert hunn den 30. Mäerz 2022 op Unzeeche gewaart, dass Moskau déi militäresch Aktivitéite ronderëm Kiew "radikal" aschränke géif, wéi a Friddensgespréicher versprach.

Béid Säiten haten d'Gespréicher zu Istanbul als "sënnvoll" a "positiv" bezeechent, am krasse Géigesaz zu fréiere Gespréichsronnen, déi no méi wéi engem Mount Krich, deen Dausenden ëmbruecht a Millioune Leit verdriwwen huet, Hoffnung gemaach hunn.

Den AFP Faktencheck huet zuelräich ierféierend Behaaptungen am Zesummenhang mam Ukrain-Konflikt opgedeckt.