Bei den Oscaren 2022 gouf et eng gréisser Opreegung, well de Will Smith dem Chris Rock eng op de Bak ginn hat. Dës Reaktioune vu Stare sinn awer fake.

E sichtlech rosene Will Smith ass wärend der Oscar-Verdeelung op d'Bün gaangen, fir dem Komiker Chris Rock eng an d'Gesiicht ze schloen, wat d'Hollywood-Staren am Sall erstaune gelooss huet.

Déi presuméiert Reaktioune vu 15 Perséinlechkeete goufe fir d'éischt als Collage e puer honnert Mol op Facebook (1, 2, 3) an Twitter (1, 2, 3) an a franséischer Sprooch gedeelt, an duerno och op Englesch, Spuenesch, Portugisesch oder nach Hollännesch.

De Chris Rock, ee vun de Moderatore vun der 94. Oscar-Editioun, hat kuerz virdrun dem Will Smith senger Fra Jada Pinkett Smith hir raséiert Hoer mat dem raséierte Kapp vum Demi Moore mam Ridley Scott sengem Film "G.I. Jane" aus dem Joer 1997 verglach.

D'Jada Pinkett Smith, déi an der Vergaangenheet ëffentlech op hir Alopezie, respektiv op hire staarken Hoerausfall opmierksam gemaach hat, huet op de Plaffong gekuckt. Den amerikanesche Schauspiller Will Smith, dee fir d'éischt matgelaach, ass dono op d'Bün gaangen, huet dem Chris Rock eng op de Bak ginn. Dës Aktioun gouf vun de fassungslosen Zuschauer observéiert a war duerch d'Mikroen am ganze Sall ze héieren.

Dës ongewéinlech Ausenanersetzung bei der Oscar-Zeremonie, déi um YouTube-Kanal vu Canal+ gekuckt ka ginn, huet op de sozialen Netzwierker fir Opreegung a fir vill Memes gesuergt. Et gouf och Messagen, déi d'Aktioun vum Haaptacteur vum Film "The Williams Method" verdeedegt oder verurteelt hunn. E puer Minutte méi spéit krut de Will Smith den Oscar als beschten Haaptacteur.

Reaktiounen op de Wirrwarr ëm den Oscar fir de beschte Film 2017

Vu lénks no riets a vun uewen no ënne weist déi viral Collage 15 Filmgréissten: de Matt Damon , d' Emma Stone , den Trevante Rhodes , den David Oyelowo , d' Charlize Theron , den Dwayne Johnson , d' Busy Philipps , de Barry Jenkins , d' Meryl Streep , den Jaden Piner , d' Salma Hayek , den John Legend , d' Michelle Williams , de Mel Gibson an de Ryan Gosling

Déi 15 Biller vun der Collage goufen awer net wärend der Oscar-Zeremonie am Mäerz 2022 opgeholl.

D'AFP huet erausfonnt, dass alleguer d'Fotoen effektiv aus dem Joer 2017 stamen, wéi et en Tëschefall ëm den Oscar fir de beschte Film gouf.

De 26. Februar 2017 war déi prestigéis gëlle Statu kuerz u "La La Land" gaangen. Wéi d'Ekipp op de Podium geklomme war an d'Produzenten hire Merci ugefaangen haten, goufe si dorop opmierksam gemaach, dass de Gewënner eigentlech "Moonlight" wär. De Moderatoren, déi d'Gewënner sollten annoncéieren, war eng falsch Enveloppe iwwerreecht ginn.

De komplette Video vun dëser markanter Episod - an där och d'Reaktioun vum John Legend an der Ekipp vu "La La Land" ze gesinn ass - kann op YouTube-Channel vun den Oscare gekuckt ginn.

De Recherche vun der AFP no weisen d'Fotoe vum Matt Damon, Dwayne Johnson, Busy Philipps, Salma Hayek a Michelle Williams Fotoen, déi aus der Los Angeles Times stamen, a vum Fotograf Al Seib opgeholl goufen. An der Legend steet "de Public schéngt traureg, wéi bekannt gouf, dass "La La Land" fälschlecherweis [den Oscar] fir de beschte Film gewonnen huet".

An de Publikatioune gëtt souguer d'Reaktioun vum Schauspiller Dwayne Johnsoen, bekannt als "The Rock", erausgefiltert a fälschlecherweis der Oscar-Editioun 2022 zougeschriwwen.

Watch the moment when "La La Land" is mistakenly announced best picture winner https://t.co/h3WScQsfxBpic.twitter.com/5QzqnwfwRv — Los Angeles Times (@latimes) February 27, 2017

D'Reaktioun vum Emma Stone, Haaptactrice vu "La La Land" gouf vu Reuters veréiwegt, wéi si op der Bün stoung, wéi och hire Kolleeg Ryan Gosling, dee vun Associated Press fotograféiert gouf.

D'Fotoe vum Schauspiller Trevante Rhodes a vum Regisseur Barry Jenkins, béid Member vun der Filmekipp "Moonlight", stame vun enger Opnam, déi wuel vun der Journalistin Courtney Enlow op Twitter gedeelt gouf. Den deemools 12 Joer ale Schauspiller Jaden Piner aus "Moonlight" gouf vum Mark Ralston vun der AFP fotograféiert.

I could watch Trevante Rhodes find out Moonlight was the real winner on a loop all day. pic.twitter.com/ZnoV9AirRS — Courtney Enlow (@courtenlow) February 27, 2017

Wat d'Meryl Streep betrëfft, déi e puer Mol mat engem Oscar ausgezeechent gouf, fënnt een d'Originalfoto um Twitter-Kont vum Journalist Andrew Chow. D'Biller vum Charlize Theron a vum David Oyelowo stamen aus der New York Times.

Faces in the crowd as “Moonlight” was named best picture. In a bewildering end to the show, “La La Land” was first announced as the winner. pic.twitter.com/7bgEd3Vecj — The New York Times (@nytimes) February 27, 2017

D'Reaktioun vum Schauspiller Mel Gibson gouf vun der Agence Associated Press veréiwegt an an dëser Collage benotzt.

Nicole Kidman huet op den Optrëtt vum Jessica Chastain reagéiert, net op d'Baff vum Will Smith.

Ënner de virale Fotoen, déi no der Oscar-Zeremonie 2022 gedeelt goufen, ass eng Foto vun der Schauspillerin Nicole Kidman, déi am Dolby Theater sëtzt an iwwerrascht reagéiert.

Dës Foto gouf op der Websäit vu Getty Images erëmfonnt. Mee den Auteur Myung J. Chun, Fotograf bei der Los Angeles Times, dementéiert a sengem Blog, dass dës Foto a Relatioun mat der Baff vum Will Smith steet.

"Wärend dem Deel vun der Iwwerdroung vun den Oscaren, deen net op der Tëlee ze gesi waren" - an deem de Präis fir "aacht Kategorië" virun der Haaptpräisverdeelung verdeelt goufen, preziséiert d'Los Angeles Times - "sinn ech duerch de Sall gaangen an hunn d'Nicole Kidman gesinn. Si huet iwwerrascht reagéiert, mat oppenem Mond an erhuewenen Äerm. Si huet hir Äerm ausgestreckt a kuerz duerno koum [d'Actrice] Jessica Chastain, fir si ze begréissen. Dat war net d'Reaktioun op d'Baff", erkläert de Myung J. Chun. "Et war e lëschtege Meme, awer en ass absolut net wouer."

Den amerikanesche Schauspiller Will Smith huet sech den 28. Mäerz ëffentlech beim Komiker Chris Rock entschëllegt. "Ech wëll mech ëffentlech bei dir entschëllegen, Chris. Wat ech gemaach hunn, war deplacéiert a falsch", huet de Will Smith op sengem Instagram-Account geschriwwen. Hien huet sech och bei den Organisateuren a bei allen uwiesende Leit entschëllegt.

D'Entschëllegung vum Will Smith koum kuerz no der Annonce vun der Oscar-Akademie, eng intern Enquête wéinst dësem Tëschefall anzeleeden, déi d'Suitten am Hibléck op d'"Virschrëften an dat kalifornescht Gesetz" préiwe wäert, huet d'Akademie fir Konscht a Wëssenschaft am Film erkläert.

Strofrechtlech gesinn, schéngt et aktuell keng Poursuite ze ginn, well de Chris Rock keng Plainte gemaach huet, wéi d'Police vu Los Angeles de 27. Mäerz matgedeelt huet. De Will Smith géif sech dohir just disziplinaresche Strofmesuren aussetzen, déi nom Verhalenskodex vun der Akademie vun der einfacher Zurechtweisung bis zur Expulsioun goe kënnen.