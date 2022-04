Ufank Abrëll goufe schrecklech Biller vu Läichen zu Butscha gewisen, nodeems déi russesch Arméi ofgezu war. Bäiträg an de sozialen Netzwierker no soll et sech heibäi ëm eng "Inzenéierung" handelen. D'AFP huet dat iwwerpréift.

Dosende User hunn d'Bäiträg zu enger angeeblecher inzeenéierter Decouverte vu Läichen op Facebook gedeelt (hei, hei, hei). Och op Youtube an Telegram (hei, hei) hunn Dausenden e Video mat der Behaaptung gesinn. Op Twitter hunn honnerte Leit de Clip gedeelt.

Och déi russesch Ambassade an Däitschland huet sech op Twitter zu der Decouverte vun de Läiche geäussert. Bei de Foto- a Videoopname vu Butscha géif et sech ëm "eng weider Inzenéierung vum Kiewer Regimm fir westlech Medien" handelen.

Facebook-Screenshot der Behauptung: 05.04.2022

Vu wou staamt de Video?

De Clip gouf den 2. Abrëll um Youtube-Kanal vun der ukrainescher Tëleeschaîne Espresso.TV eropgelueden. Eng Moderatorin erkläert zu de Biller, dës wären de Beweis fir déi "grujeleg Dote vun de russesche Besatzer zu Butscha".

De Video gouf aus engem Gefier an engem ukrainesche Militärkonvoi eraus opgeholl a weist vill Läichen, déi verdeelt op enger Strooss leien, op där de Konvoi fiert. Am Hannergrond si Granat-Triichteren a futtissen Terrain z'erkennen.

Eng méi laang Versioun vum Video a besserer Qualitéit gouf den 2. Abrëll um Twitter-Account vum ukrainesche Verdeedegungsministère publizéiert. Do heescht et, de Video géif "willkürlech higeriichten Ziviliste" weisen.

Ze gesinn ass d'Yablunska-Strooss zu Butscha. Dat kann unhand vu verschiddene Indicen am Video am Ofglach mam Kaartendéngscht Google Maps festgestallt ginn. Op der rietser Säit vun der Strooss ass och dat wäisst Haus un engem Stroosseneck ze gesinn. Et huet eng grouss Paart, eng zweegedeelte Fënster um ieweschte Stack, souwéi en opfällege Bam am Gaart. Am Hannergrond ass op der lénker Säit och e Stroummast ze erkennen.

D'Läiche beweege sech net

Op Facebook gëtt de Video am Ralenti an a méi gerénger Qualitéit propagéiert. Divers User a sozialen Netzwierker hu bei genauer Observatioun vum Clip awer schonn dorop higewisen, dass sech d'Läich, déi gewise gëtt, net beweegt ( hei hei ).

Den éischte Mann riets am Video hieft seng Hand effektiv net. Et handelt sech a Wierklechkeet ëm eng Drëps op der Windschutzscheif vum Gefier, aus deem d'Zeen gefilmt gëtt, wéi och dësen Tweet beschreift:

Getting fed up of this “it’s a moving arm” bullsh….. it’s a raindrop on the windscreen, alongside an inverted channel version for more clarity. The whole arm moving thing is just ridiculous. pic.twitter.com/ZiuEX4rFWc — Aurora Intel (@AuroraIntel) April 3, 2022

AFP-Team um Terrain confirméiert d'Zeenen

AFP-Journaliste sinn den 2. Abrëll op Butscha gereest a konnten do ongeféier 20 Läichen an ziviller Kleedung ausmaachen. Enger vun hinne waren d'Hänn zesummegebonne ginn.

D'Ekipp ronderëm de Journalist Danny Kemp, de Fotograf Roberto Schemidt an de Video-Reporter Nicolas Garcia huet d'Uertschaft den 2. Abrëll um ongeféier 15.30 Auer erreecht, wéi de Kemp géintiwwer AFP Factuel rapportéiert.

"Scho bei der Arrivée konnte mir gesinn, dass d'Strooss mat Läichen iwwerséit war", huet de Kemp erkläert. "Mir hu fir d'éischt der just dräi gesinn an hunn du weiderer a béide Richtunge bemierkt. Se ware laanscht d'Strooss an ënnerschiddlechen Distanzen an engem Perimeter vun ongeféier 400 Meter verdeelt, verschiddener eleng, anerer a Gruppe vun zwee oder dräi. Mir sinn déi komplett Plaz op d'mannst zweemol ofgelaf. Mir hunn d'Kierper gezielt, et waren der 20, hu se fotograféiert a gefilmt. Mir hunn zu kengem Zäitpunkt gesinn, dass sech ee vun hinne beweegt huet", rapportéiert de Kemp an enger E-Mail.

"Mir hunn zu deem Zäitpunkt bemierkt, dass d'Kierper alleguer zivil Kleedung gedroen hunn. Hir Haut war wéi aus Wues a gielzeg a si hate steif Fangeren, verschiddener hate verfierfte Fangerneel oder komesch positionéiert Glidder. (...) Si waren eendeiteg zënter e puer Deeg, wann net souguer méi laang, dout."

D'AFP huet de propagéierte Video mat den zu Butscha entstanene Biller vun den AFP-Reporteren um Terrain ofgeglach. Méi Hiweiser op de Biller weisen, dass et sech ëm déi selwecht Zeenen handelt. An de folgenden Opnamen ass de Kierper vum Affer fir d'Novollzéibarkeet Rout markéiert. Korrespondéierend Mierkmoler, wéi e beschiedegt Gefier, e Potto am Hannergrond an den Trottoir, si Gréng markéiert.

Warnung: Sensibelen Inhalt

Anzeigen Uweisen

Twitter-Screenshot vom Account des ukrainischen Verteidigungsministeriums: 05.04.2022

Ausblenden Maskéieren

Zum Verglach huet den Danny Kemp zwou Fotoen iwwermëttelt, déi hie selwer den 2. Abrëll, den Dag, op deem d'Läiche fonnt goufen, opgeholl huet:

Warnung: Sensibelen Inhalt

Anzeigen Uweisen

Butscha, 2.April 2022 ( Danny Kemp / AFP)

Butscha, 2.April 2022 ( Danny Kemp / AFP)

Ausblenden Maskéieren

Zwou weider AFP-Fotoen, déi een Dag méi spéit opgeholl goufen, wéi eng zweet Ekipp op der Plaz war, weise Gemengenaarbechter vu Butscha, wéi si d'Läich an e Läichesak leeën.

Warnung: Sensibelen Inhalt

Anzeigen Uweisen

Gemeindearbeiter bereiten sich darauf vor, die Leiche eines Mannes nach Butscha zu transportieren, 3. April 2022 ( AFP / SERGEI SUPINSKY)

Gemeindearbeiter bereiten sich darauf vor, die Leiche eines Mannes nach Butscha zu transportieren, 3. April 2022 ( AFP / SERGEI SUPINSKY)

Ausblenden Maskéieren

E weidere Mann, dee sech angeeblech opgesat soll hunn, schéngt am online propagéierte Video op der Strooss ze leien, wärend d'Militärgefier laanscht hie fiert. Hie gesäit ee kuerz drop am Réckspigel vum Won.

Warnung: Sensibelen Inhalt

Anzeigen Uweisen

Twitter-Screenshot vom Account des ukrainischen Verteidigungsministeriums: 04.04.2022

Twitter-Screenshot vom Account des ukrainischen Verteidigungsministeriums: 04.04.2022

Ausblenden Maskéieren

D'Läich vum Mann gouf och vun der AFP fotograféiert, an zwar den 3. Abrëll an domat 24 Stonnen nom Video, awer an der selwechter Positioun an op der selwechter Plaz:

Warnung: Sensibelen Inhalt

Anzeigen Uweisen

Leiche eines Mannes in Butscha, 3. April 2022 ( AFP / SERGEI SUPINSKY)

Ausblenden Maskéieren

De Kemp huet weider erkläert: "Zeien zu Butscha hunn eis matgedeelt, dass si en Dënschdegowend, den 29. Mäerz, eng Kolonn vun ongeféier 70 russesche Panzeren aus der Stad fuere gesinn hunn, dass awer e Mëttwoch, den 30. Mäerz de russesche Beschoss weidergaangen ass an dass de leschte Beschoss, dee si héieren hunn, en Donneschdeg, den 31. Mäerz, war."

"D'AFP-Journalisten, déi sech an der Géigend ronderëm Irpin an an der Géigend vu Butscha opgehalen hunn, hunn um Donneschdeg Granatebeschoss héieren. Bis e Freideg war et net méiglech, d'Gebitt ze betrieden, well déi ukrainesch Autoritéite soten, et wär net sécher. D'AFP ass e Freideg, den 1. Abrëll zu Irpin an e Samschdeg, den 2. Abrëll zu Butscha ukomm."

Och d'BBC konnt an enger eegener Enquête feststellen, dass d'Behaaptungen, d'Massaker wär inzenéiert gewiescht, onbegrënnt sinn. De Sender huet erkläert, dass dat scheinbaart Opdauche vun enger Läich am Réckspigel warscheinlech op eng Verzerrung vum Spigelbild zeréckzeféieren ass.

Wat iwwer déi Doudeg zu Butscha gewosst ass

Butscha, eng kleng Stad nordwestlech vu Kiew, gouf vum 27. Februar u vun der russescher Arméi besat. Bombardéierungen an deem Gebitt goufen um Donneschdeg, den 31. Mäerz agestallt an déi ukrainesch Arméi konnt eréischt virun e puer Deeg vollstänneg an d'Stad arécken. D'Ukrain huet Russland beschëllegt, fir d'Doudesfäll verantwortlech ze sinn.

Moskau dementéiert awer all Iwwergrëffer vu russescher Säit an huet ugekënnegt, et géif dës "haasserfëllt Provokatioun" ënnersichen.

Butscha, nordwestlich von Kiew: Die russische Armee wird von der Ukraine beschuldigt, zahlreiche Zivilisten getötet zu haben. ( SABRINA BLANCHARD, SYLVIE HUSSON / AFP)

Dem Buergermeeschter vu Butscha no, dem Anatoli Fedoruk, goufen d'Mënsche vun de russeschen Zaldote mat "engem Schoss an den Hannerkapp" ëmbruecht. Ausserdeem goufe 57 Läichen an engem Massegraf fonnt, wéi de Responsabele vun de lokale Rettungsdéngschter, de Serhij Kaplytschny, den 3. Abrëll der AFP matgedeelt huet, wéi hien de Journalisten d'Plaz gewisen huet.

Warnung: Sensibelen Inhalt

Anzeigen Uweisen

Ein Massengrab in Butscha, 3. April 2022 ( AFP / SERGEI SUPINSKY)

Ausblenden Maskéieren

Ongeféier eng Dose Läiche waren hannert enger Kierch am Stadzentrum ze gesinn, verschiddener dovu just deelweis begruewen. Anerer vun hinne waren a schwaarze Läichesäck. Bei verschiddene Persoune war Zivilkleedung z'erkennen.

Den 2. Abrëll hat de Fedoruk erkläert, dass "280 Mënschen" a Massegriewer begruewe gi wären, well si net op de Kierfechter vu Butscha bäigesat konnte ginn. Déi genee Zuel vun Affer ass nach net bekannt, wéi de Buergermeeschter vu Kiew, de Vitali Klitschko, deen den 3. Abrëll op Butscha gereest war, géintiwwer der AFP erkläert huet: "Mir mengen, dass méi wéi 300 Ziviliste gestuerwe sinn".

Satellittebiller weise Läiche schonn am Mäerz

Satellittefotoen , déi de 4. Abrëll publizéiert goufen, schéngen en plus déi russesch Behaaptungen ze widderleeën, no deenen d'Läichen an Zivilkleedung, déi zu Butscha fonnt gi sinn, eréischt opgedaucht wären, nodeems sech déi russesch Truppen aus der zerstéierter Stad zeréckgezunn haten.

D'Satellittebiller goufe Mëtt Mäerz opgeholl a schénge méi Läiche vun Zivilisten ze weisen, déi dout op oder nieft der Strooss leien. "Héichopléisend Maxar-Satellittebiller, déi iwwert der ukrainescher Stad Butscha (nordwestlech vu Kiew) opgeholl goufen, confirméieren déi jéngst Videoen a Fotoen aus de sozialen Netzwierker, op deene Läichen ze gesi sinn, déi zënter Wochen op der Strooss leien", huet de Stephen Wood, Spriecher vu Maxar Technologies, de 4. Abrëll erkläert.

Der AFP ass et en plus gelongen, op Basis vun der "New York Times"-Analys d'Satellittefotoe mat de Fotoen ofzegläichen, déi den 2. Abrëll vun den AFP-Reporter op der Plaz geschoss goufen.

Vergleich zweier Bilder vom 19. März (rechts) und 2. April (rechts), die die Leichen in einer Straße in Butscha zeigen (SIMON MALFATTO, VALENTINA BRESCHI / AFP)

Vill Läichen, déi op deem vu Maxar bereetgestallte Satellittebild vum 19. Mäerz ze gesi sinn, erschéngen op de selwechte Positiounen op den AFP-Fotoen, déi zwou Woche méi spéit opgeholl goufen.

Déi fënneft Markéierung weist d'Läich, déi angeeblech hiren Aarm beweegt soll hunn, um Réck nieft engem beschiedegte Gefier. Se ass an den AFP-Opnamen op der selwechter Plaz erëmzefannen, wéi och op de Satellittebiller.

Internationaalt Entsetzen

Méi westlech Staaten an déi Vereent Natiounen hunn no der Decouverte vun de Läichen hiert Entsetzen an hir Indignatioun zum Ausdrock bruecht. D'UN-Kommissärin fir Mënscherechter, Michelle Bachelet, huet sech de 4. Abrëll "entsat" gewisen iwwer d'Rapporten , déi "eescht a besuergneserreegend Froen iwwer méiglech Krichsverbriechen" opwerfen.

D'Europäesch Kommissioun huet de 4. Abrëll no der Diffusioun vun de Biller vu Butscha iwwer nei Sanktioune géint Moskau beroden.

Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj huet d'Evenementer wärend engem Besuch zu Butscha, de 4. Abrëll als "Krichsverbrieche" bezeechent an dorop gedrängt, dës als "Vëlkermord" unzëerkennen.

Fazit: De Video vu Butscha weist keng Läichen, déi sech beweegen. Déi presuméiert Beweegunge vu Kierper sinn duerch eng Reendrëps op der Windschutzscheif vun engem Militärgefier entstanen an duerch d'Verzerrung am Réckspigel vum Won. AFP-Journalisten op der Plaz konnten d'Läichen aus dem Video en plus fannen. Satellittebiller weisen, dass d'Läichen zu Butscha wuel schonn zënter e puer Wochen do geleeën hunn.