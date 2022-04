Den neiste Klimarapport vun der UNO huet bei de Géigner vum Klimawandel nees fir falsch Behaaptunge gesuergt. D'AFP huet dës Behaaptungen iwwerpréift.

En Online-Artikel behaapt, e wichtegen internationale Rapport iwwer de Klimawandel hätt wéineg bis guer keng Beweiser dofir fonnt, dass déi global Erwiermung negativ Resultater verursaacht oder negativ Auswierkungen op d'Ëmwelt huet. De Rapport weist awer, dass sech déi global Erwiermung an den Tribut, dee se vun de Mënschen an den Ökosystemer gefuerdert huet, däitlech verstäerkt huet. "D'Klima-Angschtmaacher: Et ass méi schlëmm wéi mir duechten! ("The Climate Scaremongers: It's Worse Than We Thought!") ass d'Iwwerschrëft vun engem Artikel vum 11. Mäerz 2022 op der Websäit vum Climate Change Dispatch iwwer de Rapport vum Weltklimarot vun de Vereenten Natiounen (IPCC).

De Rapport "huet ganz wéineg Indicen dorop fonnt, dass eist Klima méi schlecht ass wéi an der Vergaangenheet", heescht et an dësem Artikel.

"Et gëtt eis gesot, dass de vum Mënsch verursaachte Klimawandel opgrond vun der 'erhéichter Heefegkeet an Intensitéit vun extreme Wiederphenomener' schwéier Verloschter a Schied op de mënschlechen an natierleche System verursaacht. Dat ass alles zimmlech komesch, well de Rapport vum leschte Joer keng Indicen dorop fonnt huet", steet weider do.

Screenshot of an online article taken on April 5, 2022

Mä den IPCC huet a sengem sechste gréissere Rapport zënter 1990 iwwer de Klimawandel eendeiteg eng Verschäerfung vun extreeme Wiederphenomener festgestallt.

Den Andrej Mahecic, Responsabele fir Kommunikatioun a Medierelatioun vum IPCC, seet, dass d'Behaaptung vum Artikel "kontradiktoresch" zu deem ass, wat am éischten Deel vum Rapport, deen am August 2021 publizéiert gouf, gesot gouf.

Doran heescht et: "De vum Mënsch verursaachte Klimawandel wierkt sech schonn op vill Wieder- a Klimaextreemer an alle Regiounen op der Welt aus. D'Evidenz fir observéiert Verännerunge bei extreemen Evenementer wéi Hëtztwellen, Staarkreen, Dréchenten an tropesche Wierbelstierm, a besonnesch hir Zourechnung op mënschlech Aflëss, hu sech zënter de leschte Bewäertungen, déi 2013 an 2014 publizéiert goufen, verstäerkt.

Den Artikel vu Climate Change Dispatch behaapt och: "Entgéint de Behaaptunge vum IPCC ass déi mënschlech Gesondheet wäit besser wéi jee, den Zougank zu propperem Waasser huet sech erhieflech verbessert, d'Produktioun vu Liewensmëttel ass op engem Allzäithéich."

Dat ass eng Feelinterpretatioun vun deem, wat den IPCC a sengem Rapport iwwer vergaangen an zukünfteg Auswierkunge vum Klimawandel an d'Grenze vun eiser Upassungsfäegkeet seet. Dëse Rapport gouf am Februar 2022 publizéiert.

De Guéladio Cissé, Haaptauteur a Coordinateur vun engem Kapitel vun dësem Rapport, sot: "Den IPCC bestreit néierens, dass déi mënschlech Gesondheet weltwäit Fortschrëtter mécht."

De Cissé, Responsabele vun enger Fuerschungsunitéit fir Epidemiologie an ëffentlech Gesondheet um Schwäizer Tropen- a Public-Health-Institut zu Basel, sot och, dass de Rapport op ongerechtfäerdegt Weis déi mënschlech Gesondheet duerch de Klimawandel beanträchtegt.

"Wat den IPCC seet, ass, dass de Klimawandel an déi domat verbonnen extreem Evenementer virun allem d'Gesondheet op de vulnerabelste Plazen op der Welt an déi am meeschte vulnerabel Mënsche beanträchtegen", sot hien.

An airboat is seen hovering over Everglades wetlands in Everglades National Park, Florida on September 30, 2021 ( AFP / Chandan Khanna)

Den IPCC huet festgestallt, dass déi global Erwiermung schonn zu villen Evenementer bäigedroen huet: Réckgang an Ausstierwe vu Aarten, Zouhuele vu Vektorkrankheeten, méi Doudesfäll duerch Hëtzt an Dréchent, manner Erträg vu Grondnahrungsmëttel , Waasserknappheet a Réckgang vu Fëscherei an Aquakulturen.

D'Tamma Carleton, Assistenzprofessesch fir Ëmweltökonomie a Klimawandel un der Bren School of Environmental Science and Management op der University of California zu Santa Barbara, sot, IPCC-Wëssenschaftler hätten och ënnersicht, wat ouni d'Auswierkunge vun der globaler Erwiermung geschitt wär.

Dat verréngert awer net déi positiv Entwécklunge bei der Liewensmëttelproduktioun, dem Akommes an de Gesondheetsindicateuren.

"Dat si keng Behaaptungen iwwer gëschter am Verglach zu haut", seet si. "Den IPCC seet eis, dass eis zousätzlech Acquisen entginn, déi an de leschte Joerzéngten erziilt hätte kënne ginn, wann de Klimawandel d'Fortschrëtter an dëse Schlësselberäicher net gebremst hätt."

Liewensmëttelversuergung

De Climate Change Dispatch-Artikel behaapt: "Den IPCC huet keng Méiglechkeet ze wëssen, dass d'Agrarproduktioun an d'Liewensmëttelversuergung haut ouni d'Auswierkunge vum Klimawandel méi grouss gewiescht wären."

D'Carole Dalin, Privatdozentin fir nohalteg Liewensmëttelsystemer um Institute of Sustainable Resources um University College London, sot, d'Behaaptung vum Artikel wär falsch.

"Den IPCC verfüügt iwwer ganz gutt etabléiert a vu Peer-Review (iwwer méi Joerzéngten) observéiert Methoden, fir d'Auswierkunge vum Klimawandel op den Ertrag vun der Recolte an déi landwirtschaftlech Produktivitéit am Allgemengen ze analyséieren", sot si.

"Beispillsweis ass kloer, dass d'Heefegkeet vun extreemen Hëtzt- an Drécheperioden zougeholl huet, wat duerch gutt verifizéiert Modeller mam Klimawandel a Verbindung bruecht ka ginn. Agrikulteuren a ville Regiounen, och an den USA, hunn dat schonn erlieft."

This picture released by The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) shows the severe damage to maize crops in Napeikar, Turkana County, Kenya on June 2, 2020 ( FAO / AFP / Luis Tato)

Och wann den Artikel vu Climate Change Dispatch dorop hiweist, dass d'Liewensmëttelproduktioun zënter den 1960er Jore geklommen ass, entkräft dat net d'Aschätzunge vum IPCC.

D'Dalin sot och: "Den IPCC seet, dass d'Produktivitéit opgrond vum Klimawandel méi lues geklommen ass, net dass se zeréckgaangen ass, an dat ass net iwwerall geschitt."

Dat confirméiert och den Toshihiro Hasegawa, Fuerscher bei der japanescher Organisatioun fir Landwirtschaft a Liewensmëttelfuerschung a Koordinator vun engem Kapitel iwwer Liewensmëttel an Ökosystemprodukter vum IPCC-Rapport. "Et gëtt mëttelstaark Beweiser an e considerabelen Accord, dass de Klimawandel schonn insgesamt negativ Auswierkungen op de landwirtschaftleche Produktivitéitswuesstem hat", sot hien.

D'Delphine Deryng, Analystin fir global Ernierungssystemer a responsabel Autorin vun engem Kapitel iwwer d'Auswierkunge vum Klimawandel op d'Agrikultur an d'Liewensmëttelversuergung am IPCC-Rapport, huet och op "robust Beweiser" aus onofhängegen Etüden higewisen, dass de Klimawandel déi landwirtschaftlech Produktivitéit weltwäit zënter 1961 fir wichteg Notzplanze wéi Mais oder Weess ëm véier bis fënnef Prozent verréngert huet.

D'Deryng huet och ugemierkt, dass déi wëssenschaftlech Aschätzungen an den IPCC-Rapporte vun onbezuelte Fräiwëllege stamen, déi einfach "wëssenschaftlech Informatiounen iwwer de Wëssensstand iwwer de Klimawandel liwweren."

'Elo oder ni'

Am drëtten a leschten Deel vum Rapport, deen de 4. Abrëll publizéiert gouf a sech op d'Andämme vum Klimawandel konzentréiert, hu Wëssenschaftler däitlech gemaach, dass Natiounen op der ganzer Welt mat hirer aktueller Politik de Planéit an eng katastrophal Temperaturhausse féieren.

Den Jim Skea, Professer um Imperial College London a Co-President vum Aarbechtsgrupp hannert dem Rapport, sot: "Et ass elo oder ni, ob mir déi global Erwiermung op 1,5 Grad Celsius begrenze wëllen."

"Ouni direkt an déifgräifend Emissiounsreduzéierungen an alle Secteuren ass dat net méiglech."

Am Rapport warne Wëssenschaftler virdrun, dass all Hausse iwwer 1,5 Grad de Kollaps vun Ökosystemer an d'Ausléise vun irreversibele Verännerungen am Klimasystem riskéiert.

