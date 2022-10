Online-Bäiträg, déi weltwäit zirkuléieren, behaapten ëmmer nees, de Konsum vun engem Ee pro Dag wär "sou schlecht wéi d'Fëmme vu fënnef Zigaretten". Eng Rei vun dëse Bäiträg zitéieren eng Etüd aus dem Joer 2012, fir d'Behaaptung ze stäipen.

A screenshot of the misleading post, captured on October 12

Eng änlech Behaaptung gouf och vun Notzer an enger Rei Länner op Instagram, Facebook an Twitter gedeelt, ënner anerem och an den USA an am Vereenegte Kinnekräich.

Verschidde Bäiträg hunn e Bericht vun der US-amerikanescher gemengnëtzeger Déiereschutzorganisatioun 'Mercy to Animals' publizéiert.

De Rapport zitéiert eng Etüd, déi 2012 an der Fachzäitschrëft Atherosclerosis verëffentlecht gouf an den Titel "Eegielverbrauch a karotide Belag" (engl.: Egg yolk consumption and carotid plaque) huet.

D'Etüd seet, dass se e "staarken Zesummenhang" tëscht der Consommatioun vun Eeër an dem Risiko fir Häerzkrankheete fonnt hätt - wat "engem änleche Muster entsprécht" wéi d'Fëmme vun Zigaretten.

Den David Spence, Haaptauteur vun der Etüd an emeritéierte Professer op der Canada Western University, sot der AFP de 5. Oktober: "Ech weess net, vu wou dësen 'Een-Ee-pro-Dag-Equivalent mam Fëmme vu fënnef Zigaretten' hierkënnt."

"D'Beta-Wäerter an der linearer Regressioun weisen, dass (Iesse vun) Eeër ongeféier hallef esou schlëmm (ass) wéi Fëmmen", sot hien.

Ongenügend Beweiser

Den Tom Sanders, emeritéierte Professer um King's College zu London am Departement vun der Liewensmëttelfuerschung, sot der AFP, d'Behaaptung, déi an de Bäiträg gedeelt gëtt, wär "Kabes". "D'Japaner iesse méi Eeër wéi all anert Land an hunn eng vun den héchste Liewenserwaardungen", sot de Sanders de 4. Oktober géintiwwer der AFP.

De Malcolm Riley, Ernärungswëssenschaftler bei der wëssenschaftlecher Fuerschungsagence vun der australescher Regierung, CSIRO, sot der AFP de 7. Oktober: "Eeër oder Eegiel z'iessen, gëtt net allgemeng als schlecht fir d'Gesondheet oder fir d'Liewenserwaardung unerkannt, obwuel verschidde Leit mengen, dass dat de Fall wär."

D'Debatt doriwwer, ob Eeër gutt oder schlecht sinn, ass ural. Se sinn eng gutt Quell fir Proteinnen, enthalen awer och potenziell schiedleche Cholesterol.

Am Joer 2019 hu Fuerscher bei der Analys vun 30.000 Amerikaner aus sechs verschiddenen Etüde festgestallt, dass d'Consomméiere vun Eeër mat engem erhéichte Risiko fir Häerzinfarkt oder Hiereschlag verbonnen ass.

D'Etüd, déi am Journal of the American Medical Association publizéiert gouf, stellt kee kausalen Zesummenhang hier.

D'Resultater stinn am Géigesaz zu enger chineesescher Etüd, déi eréischt ee Joer virdru publizéiert gouf.

Bei der Etüd vun enger hallwer Millioun gesonden Erwuessenen am Alter vun 30 bis 79 Joer iwwer bal néng Joer koumen d'Fuerscher zur Konklusioun, dass d'Consomméiere vun engem Ee pro Dag tatsächlech de Risiko vun Häerzerkrankungen oder Hiereschléi reduzéiere kann.

E puer Experte warnen awer virdrun, och an dës Etüd ze vill eran z'interpretéieren.

Am AFP-Bericht iwwer dës Etüd gëtt de Kardiologie-Expert Gavin Sandercock vun der University of Essex follgendermoossen zitéiert: "Ze soen, dass d'Iesse vun Eeër gutt (oder schlecht) ass, well ee sech op eng Etüd wéi dës stäipt, wär verréckt, well Ernärung ass vill méi komplizéiert wéi sech just op ee Liewensmëttel wéi Eeër ze beschränken."