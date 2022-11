Den Organisateur vun der Futtball-WM dëst Joer Katar steet wéinst sengem Ëmgang mat Gaaschtaarbechterinnen an -aarbechter an der Kritik.

Dat presuméiert Verbuet, sech iwwer e Gol ze freeën, gouf vu Useren op Facebook souwéi Telegram an Twitter thematiséiert. Déi éisträichesch Noriichtesäit "Exxpress" hat déi presuméiert Meldung am Ufank iwwerholl, huet spéider awer um Enn vum Artikel en Hiweis op eng Satir bäigefüügt.

Den "Exxpress"-Artikel gouf och den 10. November 2022 vum Norbert Hofer, deem fréiere President vun der rietspopulistescher Partei FPÖ, gedeelt, wéi déi éisträichesch Zeitung "Kurier" matgedeelt huet. Spéider huet den Hofer de Link geläscht, huet seng Kritik vun der Plaz, wou d'WM gespillt gëtt, awer bäibehalen. D'Petra Steger, Spriecherin vun der FPÖ a Saache Sport, huet dës Meldung och propagéiert an erkläert, dat géif d'Faass zum Iwwerlafe bréngen. Mëttlerweil ass déi entspriechend Websäit vun der FPÖ net méi opruffbar.

Facebook-Screenshot der Behauptung: 16.11.2022

D'Vergi vun der Futtball-Weltmeeschterschaft 2022 un de Golfstaat Katar gëtt zanter Joren ëmmer nees kritiséiert. Schonn no der Annonce vum Organisateur am Joer 2010 hat de fréieren US-President Barack Obama d'Decisioun eng "schlecht Entscheedung" genannt. Bis haut gëtt d'Attributioun vu Korruptiounsvirwërf begleet. Donieft gëtt ëmmer nees iwwer verstuerwe Gaaschtaarbechter bericht, déi am Katar op Schantercher fir d'WM agesat goufen.

Nieft der Situatioun vun de Gaaschtaarbechter an de Korruptiounsvirwërf steet wärend der WM a Katar och d'Aschränkung vun de Rechter vun de Fraen an LGBTQ-Persounen am Katar am Fokus. Am Juli 2022 huet d'Mënscherechtsorganisatioun Human Rights Watch kritiséiert, d'Land géif d'Rechter vu lesbeschen, schwulen, bisexuellen an Transpersounen ënnerdrécken a gläichgeschlechtlech Partnerschafte mat bis zu siwe Joer Prisong bestrofen.

De WM-Ambassadeur vu Katar Khalid Salman huet d'Leit am November 2022 mat homophoben Aussoe schockéiert. An enger ZDF-Dokumentatioun huet hien Homosexualitéit als "geeschtege Schued" bezeechent. D'Golfemirat huet am Virfeld vun der WM verséchert, dass och LGBTQ-Persoune wëllkomm wären, soulaang si déi lokal Kultur respektéiere géifen. Human Rights Watch huet d'Land awer nach am Oktober 2022 beschëllegt, LGBTQ-Persounen inhaftéiert a mësshandelt ze hunn.

Presuméiert Meldung ass Satir

Schonn eng Internetsich no Meldungen zu engem presuméiert Verbuet fir Goler ze feieren, féiert zu engem Bäitrag vum Noriichteportal "Welt" . Do steet am Titel: "Ze schwul - Fifa verbitt Ekippen, Goler bei WM a Katar ze feieren" (Original: "Zu schwul – Fifa verbietet Teams Torjubel bei WM in Katar"). A verschiddene Bäiträg op Facebook ass och "Welt" respektiv den Auteur vum Text Jean Gnatzig als Ursprong vun der Meldung ze erkennen.

Beim Bäitrag handelt et sech allerdéngs ëm Satir, déi kloer auszemaachen ass - den Inhalt vum Text ass erfonnt. Iwwer dem Artikel ass en entspriechenden Hiweis ze fannen. Do heescht et och, den Text wär am "Glasauge", dem Satirmagasinn vu "Welt", erschéngen. Hei handelt et sech also ëm keng echt Meldung. Och den Auteur gëtt op der Internetsäit als "Head of Silly Content", also als "Verantwortleche fir dabozege Contenu", bezeechent.

Esou eng Virschrëft ass fir d'WM 2022 net bekannt

Op Nofro vun der AFP huet och de Spriecher vum Däitsche Futtball-Bond (DFB) de 16. November 2022 erkläert, esou eng Virschrëft wär net bekannt. "Vun esou angeebleche Reegele wësse mir näischt."

D'Reegelwierk vun der Fifa fir d'Weltmeeschterschaft am Katar ass en plus am Internet ze fannen. E Verbuet, dass Goler net esou extatesch gefeiert dierfe ginn, ass doran awer net ze fannen. Och an den aktuelle Spillreegele vum International Football Association Board (IFAB) ass keng Ried dovun. Do steet just dran: "Spiller dierfen no engem Gol feieren, soulaang si et net iwwerdreiwen". D'Zelebréiere vum Gol dierft net zu enger Zäitverzögerung féieren. D'Fifa huet eng entspriechend Ufro vun der AFP net kommentéiert.

Fazit: Nee, et besteet kee Verbuet wärend der Futtball-Weltmeeschterschaft 2022 a Katar, fir e Gol ze feieren. En entspriechende satiresche Bäitrag vun der "Welt" gouf fälschlecherweis vum éisträichesche Portal "Exxpress" a Politiker vun der éisträichescher FPÖ propagéiert. Dem Däitsche Futtball-Bond ass esou eng Virschrëft net bekannt. Entspriechend Reegele fanne sech weder am Reegelwierk fir d'WM a Katar nach an de Spillreegele vum International Football Association Board.

Dësen Artikel vun der AFP gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.