Facebook-Notzer hunn eng gefälscht Warnung vum philippinnesche Gesondheetsministère gedeelt, wou dra steet, dass Honnerten Awunner vum Land duerch d'Iesse vu Fësch, dee mat HIV kontaminéiert wär, gestuerwe wären.

"Heimat soll jiddereen informéiert ginn, kee Fësch ze iessen, well e Reagenzglas mat HIV aus engem Spidol an d'Mier geheit gouf", heescht et an engem Facebook-Post vum 24. Januar op Visayan (Ënnerkategorie vun den zentralphilippinnesche Sproochen).

Weider heescht et am Bäitrag, dass méi wéi 400 Mënschen aus sechs Uertschaften op der südlecher philippinnescher Insel Mindanao gestuerwe wären, nodeem si kontaminéierte Fësch giess hätten.

"Dowéinst sollt bis op Weideres kee Fësch iessen" Wannechgelift, gitt de Message weider, fir dass jiddereen et weess. Weidergeleet vun DOH, Bayugan", steet dobäi. Dobäi gëtt den Akronym fir de Gesondheetsministère benotzt.

D'Stied, déi am Bäitrag genannt goufen, leien alleguer an der nërdlecher Regioun vu Mindanao. D'Stad Bayugan läit awer an der Nopeschregioun, déi separat vun der Regioun Caraga verwalt gëtt.

Screenshot of the false post taken on February 26, 2023

Den humanen Immunschwächtvirus (HIV) gräift den Immunsystem un a schwächt d'Ofwierkräfte vum mënschleche Kierper géint vill Infektiounen.

D'Weltgesondheetsagence sot, dass et op de Philippinnen eng grouss HIV-Epidemie gëtt, déi weltwäit zu enger vun den am séierste wuessende gehéiert. Donnéeë vum DOH weisen, dass 2022 duerchschnëttlech 41 Mënsche pro Dag mat HIV diagnostizéiert goufen, am Verglach mat néng pro Dag am Joer 2012.

Déi falsch Warnung gouf och hei, hei, hei an hei op Facebook gedeelt an huet bei den Notzer vum sozialen Netzwierk fir Angscht gesuergt.

"Dat ass alarméierend. Wann ee bedenkt, dass mir dee Fësch éischter giess hätten", huet ee kommentéiert. Een aneren huet gemengt: "Beängschtegend. Ech hat Fësch."

E Vertrieder vum DOH an der Regioun Caraga sot, de Gesondheetsministère hätt déi Warnung net erausginn.

Trafikéierte Message

Déi stellvertriedend Regionaldirektesch vum DOH, d'Doktesch Sadaila Raki-in, sot der AFP de 27. Januar, dass de Gesondheetsministère "kee Büro zu Bayugan huet", wéi et an de Bäiträg behaapt gëtt. Si sot, d'Iwwerdroung vun HIV aus engem kontaminéierte Reagenzglas op Fësch an dann op de Mënsch wär "net méiglech".

"HIV ka baussent dem mënschleche Kierper net laang iwwerliewen. E ka sech net baussent dem mënschleche Wiert reproduzéieren", sot si. "Et gëtt keng Etüden, déi weisen, dass esou eng Iwwerdroung vun HIV méiglech ass. Dat ass net wouer."

Op der HIV-Informatiounssäit vun den US-amerikanesche Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heescht et: "Et besteet wéineg bis guer kee Risiko, HIV duerch eng Kontaminatioun mat Liewensmëttel ze kréien".

"Déi eenzeg bekannt Fäll gëtt et bei Puppelcher. Eng Kontaminatioun trëtt op, wa sech Blutt aus dem Mond vum Fleegepersonal mat virgeknatem Iesse vermëscht an e Puppelchen et ësst."

Eng Erklärung vum britteschen National Health Service stellt och fest, dass HIV am Blutt an a bestëmmte Kierperflëssegkeete lieft. Et kann net esou einfach vun enger Persoun op eng aner iwwerdroe ginn.

Den US-amerikanesche Gesondheetsministère (Department of Health and Human Services) seet mëttlerweil, dass och Mammemëllech, Sperma, Vaginal- a Rektalflëssegkeeten zu de Kierperflëssegkeete gehéieren, déi genuch HIV enthalen, fir een ze infizéieren.

"Fir dass eng Iwwerdroung méiglech ass, muss den HIV an dëse Flëssegkeeten duerch eng Schläimhaut (am Rektum, an der Scheed, am Mond oder an der Penisspëtzt), duerch oppe Schnëtter oder Wonnen oder duerch eng direkt Injektioun (duerch eng Nol oder eng Sprëtz) an de Bluttkreeslaf vun enger HIV-negativer Persoun kommen."

Eng al Falschmeldung

Änlech gefälscht Warnunge si schonn op d'mannst zënter 2019 am Ëmlaf.

De lokalen Norichtesender Mindanews huet am Januar vun dësem Joer eng Falschmeldung opgedeckt, déi ganz änlech war. Dëse Bericht huet e Statement vum Büro fir Fëscherei a Mieresressourcen zitéiert, deen deemools sot, dass d'Bäiträg "Fake News" wären.

D'Behaaptung war opgedaucht, nodeem de philippinneschen Ëmweltministère am selwechte Mount erkläert hat, en hätt eng Quell vu medezineschen Offäll ënnersicht, déi am Mactan-Kanal op den Zentralphilippinnen fonnt goufen.

D'Agence huet eng Klinick wéinst dem Virfall mat enger Geldstrof beluecht an se muss eng Entsuergungsanlag fir medezinesch Offäll uschafen.

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.