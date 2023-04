Den Julian Assange ass zënter 2019 an engem Prisong an der Géigend vu London agespaart. Dat gëtt reegelméisseg vun Organisatiounen ugeprangert.

D'Fra vum Julian Assange a seng Ënnerstëtzer hunn der AFP dat och confirméiert.

"Wärenddeems stierft de gudde politesche Prisonéier, Julian #Assange, an allgemenger Gläichgëltegkeet an engem Londoner Prisong. Ass dat seng Schold? Fir d'Verbrieche vun der amerikanescher Arméi am Irak denoncéiert ze hunn?", freet en Tweet, deen zëntjer dem 31. Mäerz méi wéi 4.000 Mol op Twitter gedeelt gouf.

Dat selwecht Bild gouf op Facebook (1, 2, 3, 4) an Instagram gepost, begleet vu Beschreiwungen, an deenen d'Konditioune vum Julian Assange an engem brittesche Prisong kritiséiert oder ugeprangert ginn. De Wikileaks-Grënner hat viru méi wéi engem Joerzéngt méi wéi 700.000 vertraulech Dokumenter iwwer déi diplomatesch a militäresch Aktivitéite vun den USA verëffentlecht.

Dat selwecht Bild gouf mat änleche Beschreiwunge wéi op Twitter a Facebook an diverse Sproochen - dorënner Spuenesch (1, 2), Englesch (1, 2), Däitsch (1, 2), Hollännesch - an an zuelräiche Länner verbreet, woubäi heiansdo behaapt gouf, et wär eng Foto, déi "duerchgesickert" wär.

Dës Foto ass awer kee richtegt Bild vum Julian Assange, mee, wéi mir wäerte gesinn, e Bild, dat mat Hëllef vum KI-Tool MidJourney erstallt gouf, wéi säi Createur matgedeelt huet, a wat d'Ënnerstëtzer fir d'Fräiloosse vum Julian Assange a seng Fra bestätegt hunn.

Detailer, déi Zweiwel opkomme loossen

Wann een d'Bild méi genee betruecht, kann ee verschidden Elementer erkennen, déi een zweiwele loossen, dass et sech ëm en authentescht Bild vum Julian Assange handelt. Wéi schonn an engem fréieren Artikel vun AFP Factuel beschriwwen, kënnen Hiweiser am Bild selwer dozou bäidroen, KI-generéiert Biller ze erkennen.

An dësem Fall si bestëmmt Detailer vum Gesiicht, wéi eng Fal vum Aendeckel, eng Zort wäisse Fleck op der Nues, d'Material vun der Kleedung, déi de Mann unhuet, oder dat granuléiert Ausgesi vun de Plättercher am Hannergrond vum Bild weider Detailer, déi op d'Spuer vun engem kënschtlech hiergestallte Bild schléisse loossen.

Doriwwer eraus ass en diagonaalt Waasserzeechen um Bild ze gesinn, wou "phot property of 'E'" steet, wéi verschidden Internetnotzer ënner de virale Bäiträg bemierkt hunn.

Et ass méiglech, dësen "E" iwwer eng ëmgekéiert Billersich ze fannen, déi mat de Stéchwierder "Julian Assange" verknëppt ass. Wann een ënner den éischte Resultater fir d'Bild sicht, stéisst een op den Twitter-Kont vum Internetnotzer mam Numm "The Errant Friend", deen et den 30. Mäerz gepost hat.

"Dir MUSST den Julian Assange onbedéngt fräiloossen. Et ass eng Fro vun der Zäit an der Urgence. Hie muss net nach ee Joer am Prisong waarden, wärend d'Rieder vun der 'Gerechtegkeet' hie lues zerquëtschen. D'Zäit ass do. Elo ass et un Iech, Dir muss elo opstoen. #FreeAssangeNOW", steet an der Beschreiwung vun der Publikatioun.

Dëse Kont verëffentlecht reegelméisseg Biller vu Perséinlechkeeten, déi kënschtlech hiergestallt goufen. De 17. Mäerz hat hie schonn en anert Bild vum Julian Assange publizéiert, wou hien an enger Zell sëtzt, op deem dat selwecht Waasserzeeche mat der Opschrëft "Photo property of E" ze gesi war.

Leschtgenannten hat sech schonn den 31. Mäerz op sengem Telegram-Kanal doriwwer gefreet, dass d'Bild "hyperviral" gaange wär, fir op d'Situatioun vum Julian Assange opmierksam ze maachen. Den nächsten Dag hat hien och e Message publizéiert, an deem hie confirméiert huet, dass hien de Createur vum Bild wär, fir "op d'Leed [vum Julian Assange], dat rapportéiert gouf, an d'Realitéit ze bréngen".

"D'Bild gouf entworf, fir beim Spectateur eng bannescht Reaktioun ervirzeruffen an hien an e moraleschen Dilemma ze bréngen. Wat maachen, wann den Julian net just eng Erënnerung an eppes Onbedeitendes bleift, mee eng Persoun mat mënschlechem Leed virun eisen Aen ass?", schreift den "E" den 1. Abrëll op Telegram.

Hien hätt och erkläert, dass hien de Createur vum Bild wär, dat an de sozialen Netzwierker vu verschiddene Medien diffuséiert gi wär, dorënner déi US-amerikanesch l'agence de presse américaine AP (Link archivéiert), wéi och den däitsche Medium Bild (Link archivéiert) an d'Ekipp fir d'Iwwerpréiwung vun Informatioune vun TF1 (Link archivéiert).

"The Errant Friend", dee vun der AFP iwwer säin Twitter-Kont kontaktéiert gouf, huet de 5. Abrëll 2023 confirméiert, den Auteur vun dësem Bild ze sinn.

Hien huet sech als "eemolegen zentralen Entwéckler vun AssangeDAO [engem Projet, deen d'Fräiloosse vum Wikileaks-Grënner ënnerstëtzt, Um. v. d. Red.] an anere Projeten, déi op den Assange bezu sinn" virgestallt an erkläert, dass hien dat Bild mat der "Versioun 5 vu MidJourney, engem KI-Imager" erstallt an du mat engem Waasserzeechen versinn hätt, "fir dass d'Leit verstinn, vu wou et kënnt".

"Meng Intentioun war et, e Bild aus dokumentéierten Evenementer iwwer den Julian ze schafen. No senger Verhaftung duerft hien net méi an der Ëffentlechkeet optrieden, och net a sengem eegene Prozess. Dat bedeit, dass d'Ëffentlechkeet net ka gesinn, wat mat him gemaach gëtt, och wann et Beweiser fir säi geeschtegen a kierperlechen Néiergang gëtt", sot hien an engem Message un d'AFP.

Am September 2020 huet den Julian Assange awer per Videokonferenz u sengem Ausliwwerungsprozess deelgeholl. Hien hat am Fréijoer vum selwechte Joer an am viregte Joer eng Rei weider Unhéierungen am Verfaren wéinst gesondheetleche Probleemer verpasst, wéi an engem Artikel vu Le Monde (Link archivéiert) an engem weidere vu France24 (Link archivéiert) detailléiert beschriwwe gëtt.

Am Januar 2021 hat déi brittesch Justiz d'Demande vum Assange op Fräiloosse géint Kautioun ofgewisen. Doropshi gouf seng Inhaftéierung vun der ONG Amnesty International als "arbiträr" agestuuft (Link archivéiert).

An de leschte Wochen hu vill Biller, déi vu kënschtlecher Intelligenz generéiert goufen, déi sozial Netzwierker iwwerschwemmt a goufen heiansdo aus dem Kontext gerappt.

Dementi vum Julian Assange senger Famill

Doriwwer eraus huet den Ënnerstëtzungscomité vum Wikileaks-Grënner, "Don't extradite Assange", géintiwwer der AFP de 4. Abrëll confirméiert, dass "" a soumat keng Foto "vun der Wierklechkeet" wär.

D'Stella Assange, d'Fra vum Julian, déi d'Foto net op hire Konten an de sozialen Netzwierker gedeelt huet, huet och de 4. Abrëll bestätegt, dass d'Foto net echt wär.

"Ech weess, dass et Biller vum Julian gëtt, déi mat kënschtlecher Intelligenz kreéiert goufen an an de sozialen Netzwierker am Ëmlaf sinn. Wann ech fir dës Fotoe keng Reklamm maachen, ass et kloer, dass et sech net ëm echt Fotoen handelt", sot si géintiwwer de 4. Abrëll der AFP, viru presente Journalisten, virum Prisong am Oste vun London, wou hire Mann inhaftéiert ass.

De Comité vun "Don't extradite Assange" (Lëtz.: "Liwwert den Assange net aus") huet géintiwwer der AFP seng "Preoccupatiounen iwwer d'Ausliwwerung [vum Assange], déi vun den USA gefrot gouf", widderholl, well en der Usiicht ass, dass hien "am Moment ënner onmënschleche Konditiounen am Héichsécherheetsprisong Belmarsh am Vereenegte Kinnekräich an Untersuchungshaft ass", a verweist op en deementspriechende Communiqué (Link archivéiert) vum 24. Mäerz 2023.

De 4. Abrëll gouf dem Christophe Deloire an dem Rebecca Vincent, Generalsekretär an Direktesch vun der ONG "Reporters sans Frontières" (RSF), "den Zoutrëtt zu dësem Prisong verweigert", fir den Julian Assange ze besichen, obwuel en Interview mam Assange geplangt war, wéi RSF de 4. Abrëll an engem Communiqué (Link archivéiert) matgedeelt huet.

RSF huet déi "absurd" Decisioun vun de britteschen Autoritéite kritiséiert, him de Besuch trotz enger viregter Autorisatioun ze verweigeren, wéi an dëser AFP-Matdeelung (Link archivéiert) stoung.

"Mir haten eng offiziell Erlabnis, den Julian ze besichen, dat gouf bestätegt (...) mee wéi mir haut de Moien am Prisong Belmarsh zu London ukoumen, huet den Här an der Entrée eis matgedeelt, dass eis Nimm vun der Visiteurslëscht gestrach gi wären", huet de Generalsekretär vun RSF, Christophe Deloire, viru Journalisten erkläert.

Den Julian Assange ass zënter 2019 an England agespaart

Den Julian Assange gouf 2019 vun der brittescher Police no siwe Joer Openthalt an der ecuadorianescher Botschaft zu London festgeholl an zu Belmarsh, an engem Viruert vu London, inhaftéiert.

Hien huet Appell géint d'Decisioun vun der brittescher Regierung aus dem Abrëll 2022 ageluecht, hien un d'Vereenegt Staaten auszeliwweren a waart zënterhier op d'Préiwung vun dësem Appell.

Den 51 Joer ale Australier ass an den USA ugeklot, säit 2010 méi wéi 700.000 vertraulech Dokumenter iwwer déi militäresch an diplomatesch Aktivitéite vun den USA, besonnesch am Irak an an Afghanistan, verëffentlecht ze hunn, wat zu enger Rei vu Revelatiounen a verschiddene Medien geféiert huet. Hiem dréie 175 Joer Prisong.

Enn November 2022 hate fënnef Medien (The New York Times, The Guardian, El Pais, Le Monde an Der Spiegel) d'US-Regierung opgefuerdert, d'Uklo géint den Julian Assange falen ze lossen, wéi an dëser AFP-Matdeelung (Link archivéiert) ze liesen ass.

