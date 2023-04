Bäiträg a sozialen Netzwierker behaapten, Covid-19-Vaccine géife Spermien duerch Spike-Proteinnen ersetzen. Dat ass awer falsch. Gesondheetsagencen an Experten op der ganzer Welt hu keng Beweiser fonnt, dass d'Impfungen déi männlech Fruchtbarkeet schiedegen.

Am Bäitrag ass e Bild mat engem Zitat ze gesinn, dat dem Arne Burkhardt zougeschriwwe gëtt, engem däitsche Fuerscher, deen der AFP schonn e puer Mol duerch d'Verbreedung vu falsche Behaaptungen iwwer Vaccinen opgefall war, déi och vun der AFP iwwerpréift goufen.

Déi selwecht Behaaptung war och am Februar op Twitter am Ëmlaf gewiescht. De Clip ass Deel vun engem méi laange Video, deen op Rumble gepost gouf, an deem de Burkhardt iwwer Covid-19-Impfstoffer mat Messenger-Ribonukleinsaier (mRNA) schwätzt.

D'AFP hat schonn an der VergaangenheetBehaaptunge widderluecht, dass Impfungen déi weiblech Fruchtbarkeet schiedegen. Experte soen, d'Sécherheetsiwwerwaachung hätt och keng Probleemer fir Männer festgestallt.

"Baséierend op den Etüden, déi bis elo verëffentlecht goufen, gëtt et kee wëssenschaftleche Beweis fir en Zesummenhang tëscht Covid-19-Vaccinen an enger Beanträchtegung vun der Fruchtbarkeet bei Männer oder Fraen", heescht et an enger Analys vu Fuerschungsaarbechten aus aller Welt vum Oktober 2022.

An dem Leetfuedem vun der Canadian Fertility and Andralogy Society heescht et: "All Berodungs- a Reguléierungsagencë soen, dass Covid-19-Impfunge fir Mënschen, déi schwanger wëlle ginn, sécher sinn."

Spike-Protein

D' Vaccine géint Covid-19 vu Pfizer-BioNTech a Moderna schaffen anescht wéi aner Impfstoffer. Hierkëmmlech Impfstoffer hunn ofgeschwächt oder ofgestuerwe Forme vun engem Virus, sou dass den Immunsystem Antikierper dogéint erkennen an opbaue kann. Covid-19-Vaccine mat mRNA-Technik ginn den Zellen Uweisungen, wéi se en harmloost Stéck vum Spike-Protein op der Uewerfläch vum Coronavirus fanne kënnen an de Kierper léieren, wéi hien de richtege Virus bekämpfe kann.

"Et stëmmt, dass d'mRNA aus dem Impfstoff op aner Plazen am Kierper komme kann, ausser an de Muskel, an deen en injektéiert gëtt", sot den James Lawler, Professer an der Divisioun fir Infektiounskrankheeten op der University of Nebraska. Awer et gëtt keng Beweiser dofir, dass dat schiedlech ass.

"Eleng d'Tatsaach, dass de Spike-Protein op anere Plazen am Kierper ze fannen ass, bedeit net onbedéngt, dass e schiedlech ass", sot de Lawler den 13. Abrëll. "Et bedeit, dass de Kierper op e puer Plazen eng Immunreaktioun entwéckelt, wat warscheinlech vu Virdeel ass."

De Lawler huet d'Reaktioun vum Kierper op d'Impfung mat engem Covid-19-Vaccin kontrastéiert, bei där déi betraffen Zell iwwer e längeren Zäitraum Spike-Proteinnen am ganze Kierper expriméiere kann. "All d'Donnéeën an all d'Etüde weise konsequent, dass et vill manner warscheinlech ass, Covid ze kréien, wéi Niewewierkungen duerch de Vaccin ze kréien", sot hien.

Fuerschung demonstréiert Sécherheet

Eng Rei Etüden hunn erginn, dass d'Covid-19-Vaccine keng Gefor fir déi männlech Fruchtbarkeet duerstellen.

"Nom Erhalt vu béiden Impfdosisse konnte mir kee klinesche Réckgang vun de Spermienparameter bei de Participanten observéieren, wat dorop hindeit, dass d'Impfstoffer dat männlecht Fruchtbarkeetspotenzial net negativ beaflossen", heescht et an enger Etüd aus dem Joer 2021, déi d'American Society for Reproductive Medicine der AFP geschéckt hat.

Ee vun den Auteure vum Pabeier, den Urolog Ranjith Ramasamy, sot der AFP: "Eis Resultater deiten dorop hin, dass Impfunge keng benodeelegt Auswierkungen op d'Fruchtbarkeet hunn."

"Mir gesi kee Grond, Männer, déi e Kand kréie wëllen, dovun ofzeroden, sech impfen ze loossen", sot de Ramasany an enger E-Mail vum 21. Mäerz an huet sech op weider Fuerschunge vu senger Ekipp op der Universitéit bezunn.

"Ugesiichts vun de méigleche Gefore vun enger Covid-19-Infektioun fir Frae wärend der Schwangerschaft recommandéiere mir dringend, dass jiddereen all noutwenneg Moossnamen ergräift, fir säi Partner an dëser Zäit ze schützen, eng Impfung abegraff."

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.