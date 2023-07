De Comité vun der Republikanescher Partei (RNC) an den USA an aner Kritiker vum Joe Biden behaapten, den US-President hätt wärend enger Veranstaltung am Juli 2023 gesot, hien hätt "de Kriibs, wéi mir e kennen, op en Enn bruecht". De Biden huet d'Heelung vun der Krankheet als eent vu villen zukünftege politeschen Ziler genannt.