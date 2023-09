Bäiträg a sozialen Netzwierker behaapten, dass d'Fotoe vum Oleksiy Reznikov, wéi hien op enger Yacht a Südfrankräich feiert, e puer Deeg no senger Entloossung als ukrainesche Verdeedegungsminister gemaach goufen. Deem ass awer net sou.

"#USTaxpayerMoneyAtWork (Lëtz.: US-Steiersue bei der Aarbecht). Entloossene Verdeedegungsminister #Reznikov feiert op enger Yacht, déi virun der #CoteDAzur läit, a gëtt vläicht e puer vun deene Milliounen aus, déi hie geklaut huet? Wärenddeem ginn Ukrainer, déi hie befeelegt huet, all Dag an den Doud geschéckt. #NotOneMoreDimeForUkraine (Lëtz.: net nach ee Cent fir d'Ukrain)", heescht et an engem Bäitrag vum 10. September, deen op Twitter, elo X, verëffentlecht gouf.

© AFP

Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj hat den 3. September 2023 de Récktrëtt vu sengem Verdeedegungsminister ugekënnegt an domat op e Ruff no "neien Asätz" annerhalleft Joer no der russescher Invasioun reagéiert.

De Reznikov, deen duerch den eemolege Geschäftsmann Rustem Umerov ersat gouf, huet de Groussdeel vu senger Amtszäit domat verbruecht, d'Ënnerstëtzung vun den Alliéierte vu Kiew ze gewannen.

Am Januar gouf säi Stellvertrieder zum Récktrëtt gezwongen, nodeem dem Verdeedegungsministère virgeheit gouf, Liewensmëttelkontrakter zu Präisser ënnerschriwwen ze hunn, déi zwee- bis dräimol méi héich ware wéi déi aktuell Präisser fir Grondnarungsmëttel. Zu där Zäit hat hien zouginn, dass den Anti-Korruptiouns-Departement vum Ministère seng Aufgab "net erfëllt" hätt a "vollstänneg nei opgebaut" misst ginn.

Awer d'Foto, déi an de sozialen Netzwierker gedeelt gëtt, ass aus dem Zesummenhang gerappt. D'Foto gouf net no dem Reznikov senger Entloossung geschoss, wéi d'AFP erausfonnt huet.

Eng ëmgekéiert Billersich huet erginn, dass d'Bild schonn 2020 am Internet am Ëmlaf war - och an Artikelen op Russesch, déi d'Foto dem Reznikov senger Facebook-Säit zougeschriwwen haten - a gemaach gouf, éier hie Verdeedegungsminister gouf.

Duerch eng Sich op Facebook huet d'AFP den Originalpost vum Reznikov fonnt. De 14. Februar 2020 hat hien eng Rëtsch Fotoen op engem Boot gedeelt, fir seng Verlobung mat senger jëtzeger Fra Julia Zoria bekannt ze ginn, déi hien 2020 bestuet huet.

D'AFP huet festgestallt, dass d'Foto zu Istanbul, Tierkei, virun der Rumeli-Festung, enger bekannter Plaz laanscht de Floss Bosporus (hei archivéiert), geholl gouf (op der Foto rout agekreest).

Eng Sich op Google Maps weist, dass d'Festung an dësem Wénkel ongeféier hei vun der Waasserstrooss aus ze gesinn ass.

© AFP

© AFP

D'AFP konnt och d'Yacht, déi op de Fotoen ze gesinn ass, identifizéieren, déi ee bei engem private Locatiounsservice loune kann (hei archivéiert).

Anscheinend identesch Elementer vum Schëff (ënnen agekreest) sinn op der Foto vum Reznikov ze gesinn an een Element vun enger Yacht, déi op enger Tourismus-Websäit fir eng "privat Croisière um Bosporus op enger luxuriéiser Yacht" promovéiert gëtt.

© AFP

© AFP

Bei enger Sich no Stéchwierder op Google huet d'AFP keng Hiweiser dorop fonnt, dass de Reznikov no sengem kierzleche Récktrëtt aus der ukrainescher Regierung op enger Yacht gefeiert huet.

D'AFP huet an der Vergaangenheet scho Falschmeldungen iwwer déi russesch Invasioun an der Ukrain opgedeckt.

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.