An Italien goufe bis ewell 7 Doudeger duerch de Coronavirus gemellt. 230 Infizéierter si confirméiert.

Déi 11 Stied an Norditalien bleiwe weider ënner Quarantän. Zu Roum ass dowéinst en Dënschdeg och eng Krisereunioun vun der Regierung. D'Gesondheetsministeren aus den Nopeschlänner sinn och invitéiert. Et geet drëm gemeinsam Mesuren ze decidéieren.



D'Weltgesondheetsorganisatioun WHO huet iwwerdeems an der Nuecht op en Dënschdeg virun enger Pandemie gewarnt.

A China hätt de Virus zwar scho säin Héichpunkt erreecht, ma déi vill Infektiounsfäll an Italien, awer och am Iran oder Südkorea maache Suergen.

Dëschtennis-WM a Südkorea verréckelt

Wéinst dem Ausbreede vum Coronavirus a Südkorea, gouf decidéiert d'Dëschtennis-WM ze verleeën. Dat huet de Weltverband ITTF en Dënschdeg annoncéiert. Geplangt war den Evenement tëscht dem 22. an dem 29. Mäerz zu Busan. D'WM soll elo tëscht dem 21. an dem 28. Juni sinn.

A Südkorea war schonn den Optakt vun der Futtball-K-League verréckelt ginn, grad wéi am Volleyball, Basket an Handball. Iwwerall op der Welt goufen änlech Mesure getraff. An Italien goufen e puer Futtball-Matcher an der Serie A ouni Public ausgedroen.