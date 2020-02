En Dënschdeg koum d'Nouvelle, dass et an engem Hotel op der spuenescher Vakanzeninsel Teneriffa e Verdacht op de Coronavirus gëtt.

En Dënschdeg am spéide Moien huet Teneriffa en éischte Verdachtsfall op de Coronavirus gemellt. En italienesche Gaascht am Hotel "H10 Costa Adeje Palace" gouf e Méindeg positiv op de COVID-19 getest. Et géif een den Ament awer en zweeten Test ofwaarden.

Honnerte Hotelsgäscht dierfen de Moment den Hotel net verloossen, dorënner iwwer 100 Leit aus der Belsch. Ob d'Leit ënner Quarantän stinn, ass awer net gewosst. Eng Porte-parole vun der Santé op Teneriffa, d'Veronica Martín, huet ausgesot, dass d'Leit ënner "sanitärer Kontroll" stinn.

De 4-Stären-Hotel "H10 Costa Adeje Palace" ass am Programm vu LuxairTours. Vun hinne koum d'Confirmatioun, dass 14 vun hire Clienten am Hotel wieren. Och Tui bitt den Hotel un; vun hinne gouf confirméiert, dass ronn 200 Tui-Clienten aus verschiddene Länner do iwwernuechte géingen.

Op Nofro beim Ausseministere krute mir confirméiert, dass och 4 Lëtzebuerger am Hotel sinn. Si dierfen d'Anlag net verloossen. Éischten Informatiounen no, misste si nach 2 Woche méi laang op der Insel bleiwen.

E brittesche Gaascht huet AFP géintiwwer ausgesot, sämtlech Leit missten den Ament op hiren Zëmmer bleiwen, bis den zoustännege Gesondheetsministère eng Decisioun geholl huet. D'Leit wieren dëst duerch e Schreiwes gewuer ginn, dat ënnert der Kummerdier duerchgedréckt ginn ass.

A Spuenien goufe bis ewell 2 Infektioune mam neie Virus registréiert, eng den 31. Dezember an eng den 9. Februar. Et géif sech ëm en däitschen Tourist op der Insel La Gomera handelen an ee britteschen Tourist op der Baleareninsel Mallorca.

D'Regierung zu Madrid huet sech bis elo géint Grenzkontrollen am Kader vum Coronavirus ausgeschwat.

Och an Éisträich an a Kroatien gouf et en Dënschdeg en éischte Verdacht op de COVID-19.