Frankräich erweidert seng Ausgangsspär ëm 38 Departementer, dorënner och de Grand Est, Meurthe-et-Moselle a Bas-Rhin.

Am Ganze sinn elo 54 Departementer, respektiv 46 Millioune Bierger betraff. D'Ausgangsspär gëllt och fir d'Polynesie. Ouni valabele Grond dierfen d'Leit deemno net méi tëscht 21 Auer a 6 Auer moies virun d'Dier.

"D'Situatioun ass eescht, si ass eescht an Europa, si ass eescht a Frankräich", warnt de franséische Premier Jean Castex. De Mount November wäert haart ginn.

A Frankräich liewe knapp 67 Millioune Mënschen. Bis ewell gouf et d'Ausgangsspär just fir Paräis an 8 weider Metropolen.

Mat iwwer 32.000 Neiinfektioune bannent 24 Stonne gouf leschte Weekend en neien Héchstwäert erreecht. E Mëttwoch waren et ronn 26.600 a schonn elo géing ee sech op den Intensivstatiounen an de Spideeler Suerge maachen. Besonnesch awer zu Paräis, wou d'Better bal all beluecht sinn. Nieft der Zuel vun den Infektiounen, klëmmt och déi vun den Doudegen.

Schreiwes vum President vun der Metropol Grand Nancy

Couvre feu annoncé à Nancy : la réaction de Mathieu Klein, Maire de Nancy, Président de la Métropole du Grand Nancy



Nancy, comme toutes les autres communes du département, a été placée en état d’urgence sanitaire avec un couvre-feu, en raison de la grande circulation du virus et du taux d’occupation des lits de réanimation.



C'est une nouvelle épreuve dans cette crise sanitaire. Une épreuve que nous affrontons ensemble. La Ville de Nancy est solidaire pour accompagner les habitants, les soignants et les commerçants.



Je rappelle que le port du masque est obligatoire sur un large périmètre de Nancy et j'appelle chacune et chacun à respecter cette mesure, comme tous les autres gestes barrières. C'est pour l'heure notre seule protection contre le virus.



La responsabilité de chacun doit être sans faille pour éviter que nous ne revivions une nouvelle période de confinement.



Je travaille avec les élus, les services de la Ville de Nancy et de la Métropole, la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et l'ensemble de nos partenaires économiques pour accompagner cette décision gouvernementale.