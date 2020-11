Den demokratesche Kandidat Joe Biden läit bei der lafender Auszielung vun de Stëmmen a 4 Bundesstaaten vir. Bis ewell kënnt hien op 253 Waldelegéiert.

"Mir wäerten dës Course gewannen", mat deenen Wieder huet sech den Joe Bidden e Samschdeg de Moie kuerz viru 5 Auer eiser Zäit am Delaware un d'Leit adresséiert. Nach wier näischt offiziell, mä et wier awer kloer a wéi eng Richtung et géif goen. A 24 Stonnen hätt sech d'Bild ëmmer méi zu Gonschte vun den Demokrate gedréint. Nieft Nevada a Pennsylvania wier hie virun allem houfreg drop, datt et dono ausgesäit, wéi wann hien den éischten Demokrat wier deen an iwwer 20 Joer am Arizona an Georgia gewënnt.

Den Joe Biden huet däitlech gemaach, datt hie sech scho mam aktuelle Stand vun den Auszielungen duerch d'Stëmme vu ronn 74 Milliounen Amerikaner gestäerkt fillt, fir Mesuren ze huelen an der aktueller Pandemie, fir d'Ekonomie, géint de Klimawandel an de strukturelle Rassismus. D'Wieler wéilten, datt d'Land zesummekéim an net weider auserneegerappt gëtt, huet den Demokrat nach ënnerstrach.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Den demokratesche Kandidat Joe Biden läit bei der lafender Auszielung vun de Stëmmen a 4 Bundesstaate vir. Bis ewell kënnt hien op 253 Waldelegéiert, den Trump op 214. Fir d'Victoire sinn 270 Electoral Votes néideg.

A Pennsylvania sinn aktuell 96 Prozent vun de Walziedelen ausgewäert. Hei läit de Biden mat 27.130 Stëmme virum Trump. Ganz knapp ass et an Georgia. Hei läit den Demokrat mat 4.395 Stëmmen (0,1 Prozent) a Féierung. An Nevada an an Arizona ass de Biden och a Féierung dat mat 1,8 Prozent respektiv 0,9 Prozent.



Vu Säite vum nach President Donald Trump ass et d'Nouvelle, datt säin Assistent Mark Meadows positiv op de Coronavirus getest gouf. An den USA goufen an de leschte 24 Stonnen iwwer 125.000 Neiinfektioune registréiert. Den héchsten Taux zanter dem Ufank vun der Pandemie.