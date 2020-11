Nach ëmmer ginn et Studenten, déi wéinst dem Coronavirus nach net hunn dierfen a Kanada areesen. Si musse weiderhin à distance léieren.

D’Acel huet sech de ganze Summer iwwer fir d’Studenten agesat, déi Problemer haten, fir iwwert d'Grenz ze fueren an an hir Unisstad ze kommen. Spéitstens fir Semesterufank am Hierscht waren dës Problemer innerhalb vun Europa gekläert. Ausserhalb vum Schengenraum ass dat awer eng aner Saach.

Situatioun vu Studenten a Kanada / Reportage Nadine Kremer

D’USA haten am Summer een Ament Schlagzeile gemaach, wou bekannt gouf, dass auslännesch Studenten ausgewise ginn. No vill Kritik, duerfte si bleiwen.

Kanada huet änlech Mesuren ergraff, déi zum Deel ëmmer nach a Kraaft sinn. Fir den Ufank vum Semester am September hu just Studenten dierfen areesen, déi scho méi laang am Land wunnen an ee Studentevisa hunn, deen dëst Joer virum 18. Mäerz ausgestallt gouf. Dëst schléisst all déi nei auslännesch Studenten aus, déi am September hire Studium ufänke wollten.

Eent dovunner ass d’Sybil: C’est le gouvernement qui ne traitait plus les demandes de permis d’études ce qui faisait qu’on ne pouvait pas venir sur le territoire.

D’Universitéiten hu sech organiséiert, fir dass dës Studenten hir Coursë kënnen aus dem Ausland suivéieren. Mee dëst ass mat ville Schwieregkeete verbonnen.

Déjà il y a tout ce qui est décalage horaire. Il y a tout ce qui est examens, rendus de TP ou autres qui sont totalement décalés. Par exemple moi, au début de la session j‘avais des examens qui tombaient de minuit à trois heures du matin pour moi en France.

Donieft schafft hatt a Gruppenaarbechte mat Leit aus aller Welt zesummen, déi hat nach ni gesinn huet, an hatt huet laang duebele Loyer bezuelt: een am Québec, an een a Frankräich.

J’ai signé mon bail pour mon appartement début mars, donc avant le confinement, avant tout ça, parce que j’avais comme projet de venir à Québec fin juin/ début juillet. Mais je n’ai pas pu.

Enn Oktober huet Kanada d’Aschränkunge fir nei Studenten opgehuewen a stellt no a no d’Studentevisaen aus. Dëst huet et dem Sybil erméiglecht, ganzer dräi Méint no Studienufank a Kanada kënnen anzereesen. Mee een Ament huet hatt u sengem Dram vum Studium déi aner Säit vum Atlantik gezweiwelt.

Je dois avouer qu’à un moment, ça m’a quand même découragée un peu. À me demander si je faisais bien de vraiment partir ou si je ne ferais pas mieux de reporter à l’année prochaine, histoire de laisser tout cela passer.

Dem Sybil seng läscht Hürd ass d’Quarantän vun zwou Wochen. Mee vill anerer hänken ëmmer nach am Ausland an hoffen, dass si hire Visa hunn, bis dat zweet Semester am Januar ufänkt. Bis dohi schreiwe si weider Exame matten an der Nuecht a soe sech wéi praktesch de Schengenofkommen ass.