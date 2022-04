Zanter dem Ufank vum Krich an der Ukrain wuessen och d'Suerge wéinst potenzielle russesche Cyberattacken op westlech Ziler.

Ma déi Gefor besteet allgemeng scho méi laang.

Et gëllt also gutt preparéiert ze sinn. Zanter 2010 gëtt all Joer de "Locked Shields"-Exercice organiséiert an zwar vum Cooperative Cyber Defence Center of Excellence, dee vun der Nato agreéiert ass. Den Ament leeft deen Training nees op Héichtouren an och Lëtzebuerg hëlt zesumme mat der Belsch an Holland deel. D'Cyberdefense-Ekipp sëtzt aktuell an engem Hotel an der Stad.

Eng spektakulär Militäroperatioun ass et op den éischte Bléck sécherlech net. D'Participante sëtze virun hiren Ecranen. Hir Uniforme si gemittlech Sweatshirten. De Locked-Shields-Exercice leeft u sech wéi e grousst internationaalt Computerspill of. Et gëtt eng Geschicht: Cyberattacken tëscht zwee fiktive Länner. A Rollespiller.

Eng Ekipp – déi béis wann ee sou wëll – sëtzt zu Tallinn an Estland an déi huet et op Systemer ofgesinn, wéi et se och an der Realitéit an all Staat gëtt. De Lieutenant-Colonel Antony vun der Lëtzebuerger Arméi erkläert:

"Déi virtualiséiert Systemer gi bannent zwee Deeg attackéiert. Si rechne mat 8.000 Attacken. Déi Ekippen, déi dat verdeedegen, d'`blue teams´, stinn natierlech ënner Stress, fir d'Attacken ze verhënneren, respektiv fir d'Envergure ze limitéieren."

24 Verdeedegungsekippe mat Memberen aus 33 Natiounen huelen un der gréisster a komplexsten Live-Cyberdefense-Übung deel.

"Lëtzebuerg an d'Kolleegen aus der Belsch an aus Holland stellen ee 'blue team'."

Déi bestinn awer net nëmmen aus Militär, mä och Police, Ministèren a verschidden Entreprisen aus dem IT-Beräich si bei deem Exercice engagéiert. Deen natierlech e kloert Zil huet.

"D'Natioune sollen déi ganz Kommando-Ketten, déi am Fall vun enger reeller gréisserer Cyberattack aktivéiert géif ginn, trainéieren. An zwar op allen Niveauen: vun de politeschen Decideure bis erof bei den Informatiker, dee konkret mam Problem konfrontéiert ass."

Déi ganz Übung gëtt duerch Kompetitioun och spannend gehalen.

"Et gëtt gekuckt, wéi déi verschidden Ekippe sech ënnerenee schloen. Wie gëtt déi beschten Äntwert? Et ass bësse wéi eng Course. Een Deel ass d'Zäit: wéi séier reagéieren d'Leit? An da wéi effikass ass déi Reaktioun?"

Zejoert war d'Benelux-Equipp op déi 11. Plaz vun 22 komm. Schweden hat am beschten ofgeschnidden. E Land dat net an der Nato ass.