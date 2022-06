Fuerscher vum Londoner Imperial College hunn hir Schätzungen zu de Corona-Vaccine virgeluecht. Hire virleefege Fazit: Millioune Liewe wiere gerett ginn.

Corona-Impfungen hunn zejoert schätzungsweis ronn 20 Millioune Mënschen d'Liewe gerett. Dat geet aus enger Etüd ervir, déi an der spezialiséierter Zeitung "The Lancet Infectious Diseases" verëffentlecht gouf. Donnéeën aus 185 Länner a Gebitter goufen dofir analyséiert. Baséiert gouf sech op offiziell Zuelen, Schätzungen a Statistiken iwwert d'Iwwerstieflechkeet an de jeeweilege Staaten.

Mat de Vaccinen hätt een d'Zuel vun den erwaarten Doudesfäll a Relatioun mat Covid-19 iwwer hallwéiert, sou d'brittesch Fuerscher. Ouni Impfunge wiere mathematesche Modelléierungen no potentiell 31,4 Millioune Mënsche gestuerwen. 19,8 Millioune Corona-Doudeger wieren deemno verhënnert ginn, well sech d'Leit impfe gelooss hunn.

Weider geet aus der Etüd ervir, dass déi meescht Liewen a Länner mat héijem a mëttlerem Akommes gerett gi wieren: nämlech 12,2 Millioune vun am Ganzen 19,8 Milliounen. Dëst spigelt den ongläichen Zougang zu Corona-Impfstoffer erëm. 600.000 weider Doudesfäll hätt een der Studie no kéinte verhënneren, wann d'Zil vun der WHO erreecht gi wier, bis Enn zejoert 40% vun der Bevëlkerung vun all Land geimpft ze hunn. "Millioune vu Liewe goufe warscheinlech gerett, andeems Impfungen de Mënsche weltwäit zur Verfügung gestallt goufen" sou de Leeder vun der Etüd Oliver Watson. Awer: "Mir hätte méi kënne maachen".

Offiziellen Zuele vun der WHO no sinn uechter d'Welt méi wéi 6,3 Millioune Leit un de Suitte vun hirer Corona-Infektioun gestuerwen. Leschte Mount hat d'Weltgesondheetsorganisatioun awer eng Schätzung verëffentlecht, där no tëscht dem 1. Januar 2020 an dem 31. Dezember 2021 tëscht 13,3 a 16,6 Millioune Mënschen an direktem oder indirekte Lien mat der Pandemie verscheet wieren.