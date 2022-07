Den 28. Juli ass de sougenannten "Overshoot Day".

Mir liewe vun elo un – weltwäit gekuckt – fir dëst Joer iwwer eis Verhältnisser, huelen eis méi vun der Natur wéi déi produzéiere kann. Dat ass schlecht fir d'Ëmwelt an och fir déi kommend Generatiounen. Der Organisatioun Global Footprint Network no bréicht d'Weltbevëlkerung am Hibléck op de Ressourcëverbrauch eigentlech 1,75 Äerden.

"An de bis zum Joresenn verbleiwenden 156 Deeg wäert eise Verbrauch vun erneierbare Ressourcen dora bestoen, um Natur-Kapital vum Planéit ze knabberen", sou d'Laetitia Mailhes vu Global Footrpint Network.

Zanter 20 Joer erreeche mer deen "Äerd-Iwwerlaaschtungsdag" méi fréi am Joer. 2000 war et nach den 23. September, deemno bal zwee Méint méi spéit.

Besonnesch héich ass den ökologesche Foussofdrock vun Industriestaaten. Lëtzebuerg ass extra schlecht am Verbrauch an hat schonn op Vältesdag, de 14. Februar, all seng natierlech Ressourcë verbraucht. Virun eis läit just nach Katar.