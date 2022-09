Iwwer 1.300 Mënsche goufe festgeholl. Et sinn déi gréisst Protester a Russland zanter dem Ufank vum Krich Enn Februar.

De Krich ass a Russland nees an d'Bewosstsinn vun de Leit geréckelt. De Wladimir Putin huet e Mëttwoch eng "Deel-Mobiliséierung" annoncéiert, 300.000 Reserviste sollen no an no agezu ginn.

D'Demande no Flich an d’Ausland ass doropshin enorm an d'Luucht gaangen an a ville Stied ass protestéiert ginn.

Et gouf Demonstratiounen an op d’mannst 38 russesche Stied. Iwwer 1.300 Mënsche goufe festgeholl. Et sinn déi gréisst Protester a Russland zanter dem Ufank vum Krich Enn Februar.

E Mëttwoch wollten och ganz vill Leit d'Land verloossen. All Direktvollen a Länner, wou ee kee Visa brauch, waren ausgebucht.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.



Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022

Ob d'Regierung d'Grenze fir déi zoumécht, déi aberuff ginn, ass onkloer. Et ginn awer éischt Berichter, datt Männer d'Ausrees refuséiert kruten.

Bis zu 10 Joer Prisong riskéiert een, wann een d'Militärflicht refuséiert.

Selenskyj fuerdert haart Bestrofung vu Russland

Den ukrainesche President Selenskyj huet e Mëttwoch virun der UNO-Generalversammlung zu New York geschwat. Hie war per Video zougeschalt.

Hien huet vun der Welt eng haart Bestrofung vu Russland an eng Isolatioun gefuerdert. Moskau misst säi Veto-Recht am UN-Sécherheetsrot ewech geholl kréien.

D'Deelmobiliséierung vun 300.000 neien Zaldote géif och weisen, datt Russland Krich wéilt an net u Friddensgespréicher interesséiert ass, sou de Selenskyj.

No senger Ried sinn déi meescht Vertrieder vun den 193 Memberstaaten am Sall vun der UNO zu New York opgestanen an hu bal eng Minutt laang geklappt, dat kënnt an der Vollversammlung seele vir. D'Vertrieder vu Russland si sëtze bliwwen.

A senger Ried virun der UN-Vollversammlung huet den amerikanesche President virun engem Krich mat Atomwaffe gewarnt. Och déi geplangte Schäin-Referenden huet hie schaarf verurteelt.

D’EU preparéiert en neie Sanktiounspak géint Russland

D'EU-Ausseministeren hu sech op en 8. Mesurëpak gëeenegt. Den EU-Aussebeoptraagte Josep Borrell sot zu New York, datt déi nei Annonce vum russesche President géif Panik a Verzweiwlung weisen. Et wär ee sech een, d'Ukrain och weider z’ënnerstëtzen, och mat Waffeliwwerungen.

Nordkorea wëll iwwerdeems keng Waffen u Russland liwweren. Dat hätt een nach ni gemaach a géif et och net maachen.