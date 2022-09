Russland huet e Freideg d'Annexioun vun Donezk, Luhansk, Cherson a Saporischschja offizialiséiert.

Eescht Gesiichter an eng voll Rout Plaz e Freideg zu Moskau op der offizieller Zeremonie fir d'Annexioun vun den ukrainesche Gebidder Donezk, Luhansk, Cherson a Saporischschja. Russland hat an de besate Gebidder Referende lancéiert, déi vum Westen awer net unerkannt ginn. De Resumé vun der Ried vum Monica Camposeo, mat Analyse vum Petz Bartz.

Russland annektéiert 4 ukrainesch Gebidder / Reportage Monica Camposeo

Opgefall ass, dass et an der 45 Minutte laanger Ried vum russesche President Wladimir Putin nëmme kuerz ëm déi 4 ukrainesch Regioune gaangen ass, déi annektéiert goufen. "D'Leit hunn hire Choix gemaach, en onmëssverständleche Choix", esou de Putin direkt am Ufank vu senger Ried.

De Wladimir Putin: "Mir ruffe Kiew zur Wafferou op, et soll mat alle militäreschen Aktivitéiten opgehale ginn, och mam Krich, deen 2014 ugefaange gouf. Mir wëllen zeréck op de Verhandlungsdësch."

Mat deem taktesche Virschlag géing de Putin vum Invasiounskrich an e Verdeedegungskrich réckelen, seet den RTL-Journalist Petz Bartz. Dat duerch d'Annexioun vun de 4 ukrainesche Gebidder u Russland.

Petz Bartz: "Déi russesch Constitutioun seet effektiv, dass wa Leit ethnesch russesch sinn an d'Sprooch schwätzen, dass si dann duerch e Referendum kënnen Deel vu Russland ginn. Dat ass eppes wat bliwwen ass aus der Constitutioun vun der Sowjetunioun. An dat ass elo hei applizéiert ginn."

A senger Ried huet de Putin donieft awer och d'Charta vun der UNO zitéiert, fir d'Annexioun ze legitiméieren.

Petz Bartz: "Natierlech ass e Referendum eng Manéier, déi d'UNO och virgesäit, fir dass e Vollek kann esou Decisiounen huelen. De Problem ass awer hei d'Representativitéit, an dass dee Referendum net op enger Legalitéit baséiert. Dat heescht, dass en eben net ausgeruff gouf vu Kiew. Et kann net e friemt Land hei zu Lëtzebuerg e Referendum maachen an da soen, voilà et ass e Referendum geschitt an dir gehéiert elo ons."

Dee längsten Deel vun der Ried huet de Putin genotzt, fir de Westen ze kritiséieren. Et goung vun der Kolonialgeschicht bis bei d'Atombomme vun den USA op japanesch Stied. De Weste géing mengen, d'Welt kënnen ze dominéieren, huet et aus dem Kreml nach geheescht. Russland wier awer bereet, fir d'Zukunft vun den nächste Generatiounen ze kämpfen. En Toun, dee sech am Laf vun der Ried verschäerft huet.

Petz Bartz: "Et ass elo spannend ze kucken, wat an deenen nächsten Deeg geschitt. Mécht hie seng Menace wouer, dass en elo zu der taktesch nuklearer Verdeedegung vun deenen Territoiren iwwergeet oder net?"

Doriwwer eraus wier et och onkloer, wéi laang Moskau nach toleréiert, dass de Westen d'Ukrain mat Waffen ënnerstëtzt.

Aus der Ukrain koum da schonn d'Reaktioun vum President Wolodymyr Selenskyj, dee sot, et wéilt een net mam Putin verhandelen. Doriwwer eraus huet hien nach emol dozou opgeruff, méi séier an d'NATO opgeholl ze ginn.

Eng Analys vum RTL-Journalist Petz Bartz

Am Ufank vu senger Ried huet de Putin d’Ukrain opgefuerdert, d’Waffen néier ze leeën. Wat wëll hien domadder bewierken?

Extrait 1 Petz Bartz

Wat geschitt elo, wann de Westen dës Annexioun net unerkennt? Fir eis sinn d’Regioune Donezk, Luhansk, Cherson a Saporischschja jo net russesch.

Extrait 2 Petz Bartz

Op der enger Säit huet de Putin also vu Wafferou geschwat, op der anerer Säit huet hien awer net mat Kritik um Westen a virun allem un den USA gespuert. Rieds goung vun der Kolonialgeschicht, mee och vun den Atombommen, déi d’USA op japanesch Stied geheit hunn. Wéi kann een dat aschätzen?

Extrait 3 Petz Bartz

De Putin huet awer och d’Charta vun der UNO zitéiert a gesot, dass d’Populatiounen d’Recht hunn, ze entscheeden zu wéi engem Land si wëlle gehéieren. Wollt hien domadder d’Referende vis-à-vis vum Weste legitiméieren?

Extrait 4 Petz Bartz

Wa Russland elo an d’Positioun vun engem Verdeedegungskrich geet, de Westen awer déi Annexioun net unerkennt, wat geschitt dann, wann dës Gebidder ugegraff gi vun der Ukrain? Aus der Siicht vu Russland wier d’Land jo dann direkt ugegraff an de Kreml géing sech militäresch verdeedegen. Wat kéint elo do d’Léisung sinn?