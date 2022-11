Den Accord géif net genuch zousätzlech Efforte vun de Staate virgesinn, déi am meeschten Emissiounen hunn.

D'Europäesch Unioun ass enttäuscht iwwer den Accord, deen am Kader vun der Weltklimakonferenz am ägypteschen Sharm El-Sheik ënnerschriwwe gouf. Grond fir d'Onzefriddenheet wär e Manktem un Ambitioun, wat d'Reduktioun vun den Zäregasemissiounen ugeet.

Dem Vice-President vun der EU-Kommissioun Frans Timmermans no ass et ze kuerze Schratt no vir fir d'Bewunner vum Planéit. Eigentlech gouf virun allem verhënnert, dass d'Ziler vun déi an der Ofschlossdeklaratioun formuléier sinn, net hannert déi vu fréiere Klimaaccorden zeréckfalen.

Op der COP27 gouf et och en Accord, wat d'Entschiedegunge vu Schied duerch de Klimawandel an den äermste Länner ugeet. No zeien Negociatiounen ass e Kompensatiounsfong decidéiert ginn. Virun allem d'Entwécklungslänner haten eben och esou eng Mesure gehalen. Dacks leide si elo schonn am meeschten ënnert de Konsequenze vum Klimawandel.