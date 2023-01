Den Teichtmeister, deen och am Film Corsage, zesumme mam Vicky Krieps matgespillt huet, huet schonn ugekënnegt um Geriicht op schëlleg ze plädéieren.

E Freideg gouf bekannt, datt de Schauspiller Florian Teichtmeister, deen och am Film Corsage, zesumme mam Vicky Krieps matgespillt huet, wéinst dem Besëtz vu Kannerpornographie ugeklot ginn ass.

Korrespondenz vum Pol Edinger

De Florian Teichtmeister war zanter 2019 feste Member am Ensembel vum renomméierte Wiener Burgtheater. Am Film Corsage, an deem d’Vicky Krieps d’Haaptroll vum Sisi spillt, war hien als de Kaiser Franz Josef ze gesinn.

De 44 Joer alen Teichtmeister gouf en Freiden iwwerraschend wéinst dem Besetz vu kannerpornografeschem Material ugeklot a muss sech elo am Februar viru Geriicht veräntwerten. Ausgeléist goufen d’Ermëttlunge vun der Ex-Fra vum Acteur, déi belaaschtend Biller um Handy fonnt hat, an doropshin der Police gemellt hat.

Bei enger Razzia huet d’Police iwwer 20 Harddiske confisquéiert, wourop eng 58.000 Dateie mat kannerpornografeschem Contenu waren.

De Florian Teichtmeister huet zouginn, sech zënter circa 2008 dëst Material beschaaft ze hunn. Säin Affekot sot, den Teichtmeister géing sech als komplett asiichteg weisen a bei der Geriichtssëtzung den 8. Februar zu Wien och op schëlleg plädéieren. De Schauspiller ass zënter zwee Joer och a psychologescher Behandlung.

D’éisträichesch Kulturzeen huet sech iwwerrascht a schockéiert gewisen. Parallel goufen awer och direkt Konsequenze gezunn: De Burgtheater huet den Teichtmeister entlooss an d'ëffentlech-rechtlech Televisioun weist keng Filmer méi, an deenen den Acteur ze gesinn ass.

No der Publikatioun vun de Reprochë géint den Teichtmeister, war et eng Zäit onkloer, wéi dës de Film Corsage concernéieren. De Film ass den Ament op der Shortlist vun den Oscaren an der Kategorie friemsproochege Film a kéint domat Enn des Mounts ënnert Ëmstänn offiziell fir de wichtegste Filmpräis nominéiert ginn. E Sonndeg hunn d’Regisseurin Marie Kreutzer a weider Responsabeler vu Corsage sech vum Teichtmeister distanzéiert. Si zéien de Film allerdéngs net zréck a betounen, datt d’kënschtleresch Leeschtung vu Schauspill a Regie vun der Uklo an dem Acteur musse getrennt gesi ginn.