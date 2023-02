De Bilan nom Äerdbiewen an der tierkesch-syrescher Grenzregioun hält net op ze klammen. Mëttlerweil ass vu méi wéi 15.300 Affer rieds.

Eleng an der Tierkei wieren et iwwer 12.400 Doudeger.. Knapps 3.000 sinn et der den offiziellen Zuelen no an Nord-Syrien.

Weiderhi sinn et just provisoresch Zuelen, déi weider wäerte klammen, well nach ëmmer gi vill Leit vermësst.

D’Biergungsaarbechte gi weider, och mat auslännescher Hëllef. Am Normalfäll geet een dervun aus, dass no 72 Stonne keng Iwwerliewender méi fonnt ginn. Mä kee wëll d’Hoffnung opginn, a Beispiller aus der Vergaangenheet hu gewisen, dass och dono ëmmer nach Leit fonnt ginn, déi iwwerlieft hunn.

D’EU-Kommissiounpresidentin Von der Leyen wëll Ufank Mäerz eng Donateurskonferenz fir béid Länner organiséieren.

Betraffe Leit op der Plaz bekloe sech iwwerdeems, dass keng Hëllef ukomm ass, géint d’Keelt. Vill Leit misste weider, och d’Nuechten, ënner fräiem Himmel verbréngen.

Den tierkesche President Erdogan, dee betraffe Gebidder um Mëttwoch besicht huet, huet sech entschëllegt, dass d’Hëllef ze spéit ugelaf wier, mä op esou eng Katastroph kéint een einfach och net preparéiert sinn.