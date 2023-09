Dat huet d‘Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen am Kader vun hirer Ried iwwer d‘Lag vun der Unioun am Europaparlament zu Stroossbuerg annoncéiert.

De Weltmarché wär den Ament vu bëllegen Elektroautoen aus China iwwerschwemmt. Dat géif den europäesche Produzente massiv schueden. D‘EU-Kommissioun hätt näischt géint fair Kompetitioun, mä si géif sech géint eng Course no ënne wieren, esou d‘von der Leyen.

Méi spéit am Joer um EU-China-Sommet géif si sech dru ginn, mat der chineesescher Regierung eng Léisung ze fannen.

Der EU-Kommissiounspresidentin hir Ried huet eppes iwwer eng Stonn gedauert. Si huet betount, den Zesummenhalt tëscht de 27 Memberstaate wär esou gutt ewéi scho laang net méi. Zesummen hätt een d‘Corona-Pandemie an d‘Energie- a Finanzkris an de Grëff kritt. D‘Lutte géint de Klimawandel, d‘Digitaliséierung an hir Geforen, grad ewéi d‘Suitte vum Ukrainkrich, kéint een am beschten zesumme meeschteren.

D‘Ursula von der Leyen huet sech fir eng Vergréisserung vun der EU ausgeschwat. D‘Zukunft vu Moldawien an der Ukrain léich an der Europäescher Unioun.