Fir den Ausbau vun den erneierbaren Energien a vun der Elektromobilitéit gi Réistoffer gebraucht, déi bis ewell nëmmen a wéinege Länner ofgebaut ginn.

D'International Energie-Agence (IEA) warnt an deem Kontext virum Risk, sech vun e puer Länner ofhängeg ze maachen.

Den Tempo, mat deem den Ausbau vun den erneierbaren Energien a vun der Elektromobilitéit virugeet, géif dovun ofhänken, wéi séier een et packe géif, sech zu engem erschwéngleche Präis Zougang zu Mineralien ewéi Lithium, Koffer oder Néckel ze verschafen, sou de President vun der IEA Faith Birol en Donneschdeg op engem internationalen Treffen zu Paräis.

Erneierbar Energien an d'Elektromobilitéit wieren um Virmarsch, ma Ofhängegkeete bei den néidege Ressourcë kéinten d'Ëmstellung vun der Mobilitéit an der Energieversuergung awer verzögeren. Net nëmme géifen an der Lescht ëmmer méi Suen an déi dofir néideg Mineralien investéiert ginn, ma och d'Fërderung géif sech ëmmer méi op e puer wéineg Länner konzentréieren. Dem Birol no missten d'Versuergungskette fir dës Mineralien dréngend diversifiéiert ginn. Ee wichtege Wee, fir dëst Zil ze erreechen, wier ënner anerem den Ausbau vum Recycling vu wichtege Materialien.

E weideren zentrale Punkt vum Energie-Sommet, deen op Initiativ vu n der US-Energieministerin Jennifer Granholm zu Paräis stattfënnt, war d'Fro, wéi ee sécherstelle kéint, dass den Ofbau vun de Metaller ënner humanen an och fir d'Aarbechter ekonomesch attraktive Bedéngunge stattfënnt.