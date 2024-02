Bei der Arrivée vun Hëllefsgidder zu Gaza City si sëllege Mënschen ëm d'Liewe komm oder blesséiert ginn. Zu den Ursaache ginn et widderspréchlech Aussoen.

Wéi d'Noriichtenagence AFP matdeelt, huet de Spriecher vum vun der Hamas kontrolléiertem Gesondheetsministère, den Aschraf al-Kudra, vun engem "Massaker" geschwat, bei deem 104 Mënschen ëmbruecht an iwwer 750 blesséiert goufen.

Bei der Arrivée vun de Camione mat Hëllefsgidder fir d'Gazasträif war um fréien Donneschdegmoien eng Mënschemass zesummekomm. Den Hamas-Autoritéiten no hunn israeelesch Zaldoten, déi de Konvoi schütze sollten, op d'Mënsche geschoss, déi den Transporter entgéint gestiermt koumen.

Aus Israel goufen d'Schëss confirméiert. Dat mat der Begrënnung, datt d'Zaldote geschoss hätten, well si dovun ausgoungen, datt vun der Mënschemass "eng Gefor" fir d'Camione géing ausgoen.

Engem Porte-parole vum Ministerpresident Benjamin Netanjahu no wiere vill vun den Doudesaffer vun de Camionen zerdréckt ginn. "D'Hëllefstransporter goufen iwwerwältegt vu Mënschen, déi se ausraibere wollten, an d'Chauffere sinn duerch d'Mass gefuer, an hu schliisslech Dosende Mënschen ëmbruecht", esou de Spriecher Avi Hyman.

Wéi en Aenzeien der AFP géigeniwwer erzielt huet, wieren d'Camionen ze no u verschidde Panzer komm, wéi d'Mënschemass dunn a Richtung Transporter gelaf ass, hätten d'Zaldote geschoss, well "d'Mënschen de Panzer ze no koumen".

Wéinst de schlëmmen Zeenen an der Stad Gaza kënnt de Weltsécherheetsrot nach en Donneschdeg den Owend hanner zouenen Dieren zesummen. Bis ewell konnten d'Zuelen un Doudesaffer a Blesséierten awer nach net onofhängeg iwwerpréift ginn.