RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ze vill Erausfuerderungen?CDU wëll Cannabis-Legaliséierung réckgängeg maachen

RTL Lëtzebuerg
Eng Majoritéit um Parteidag vun der CDU huet sech dofir ausgeschwat, d'Cannabis-Legaliséierung an Däitschland nees réckgängeg ze maachen, obwuel am Koalitiounsaccord mat der SPD just eng Evaluatioun virgesinn ass.
Update: 21.02.2026 14:58
Verfechter vun der Cannabis-Legaliséierung an Däitschland bei enger Demo zu Berlin am August 2024.
Verfechter vun der Cannabis-Legaliséierung an Däitschland bei enger Demo zu Berlin am August 2024.
© CHRISTOPHE GATEAU/dpa Picture-Alliance via AFP

An Däitschland soll d’Cannabis-Legaliséierung nees réckgängeg gemaach ginn – op op d’mannst huet dat eng Majoritéit vun de Memberen um Parteidag vun der CDU gefuerdert. D’Motioun gouf vun der Frauen Union agereecht an domadder begrënnt, datt et zanter der deelweiser Legaliséierung méi Erausfuerderungen an de Beräicher Gesondheet a Sécherheet géinge ginn.

D’Fëmmen an den Ubau vu Cannabis sinn an Däitschland zanter dem 1. Abrëll 2024 ënnert zimmlech strengen Oplage fir Volljäreger erlaabt.

D’Unioun aus CDU an CSU hat am Bundestagswalkampf gefuerdert, dat Gesetz rëm ofzeschafen. Am Koalitiounsaccord mat der SPD ass awer just eng Evaluatioun virgesinn.

Méi wéi 10 Joer Cannabis consomméiert
"Meng Erënnerungen un déi lescht Jore si schwammeg"

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Feelerfräie Johannes Dale-Skjevdal wënnt Gold am Biathlon-Massestart
Video
22
Ieweschte Geriichtshaff kippt Stroftaxen
Trump nennt Decisioun "enttäuschend", eng "Schan", annoncéiert nei weltwäit Stroftax vun 10%
Illegal mat iwwer 25km/h ënnerwee
14 vu 15 elektresch Trottinettë bei der Kinnekswiss ware manipuléiert a goufe saiséiert
Gefor vu Faillitten zu Lëtzebuerg
Keng Tranchen am Viraus bezuelen, ier Aarbechten iwwerhaapt ofgeschloss sinn
Video
26
Choix vun der Expertin an der Affär Wilmes
Gesondheetsministère gesäit keen Interessekonflikt
Audio
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Trotz Eenegung
Ungarn dreet Ukrain mat Blockage vun Hëllefskredit
E Samschdeg géint 14 Auer soll zu Lyon eng Marche fir de verstuerwene Rietsextreemist Quentin Deranque ofgehale ginn
Geplangt Marche fir verstuerwene Quentin Deranque zu Lyon
Autoritéite fäerten Debordementer, President Macron rifft zu Rou op
Trotz eigentlecher Wafferou attackéiert Israel bal deeglech Ziler am Libanon, sou wéi och hei am Süde vum Land am Duerf Kfar Kila Uganks Februar
Libanon
12 Doudeger a 25 Blesséierter no israeelesche Loftattacken
Archivfoto vun der Tour Montparnasse
Entwarnung no Bommenalarm zu Paräis
5 Sitte ware viséiert, 2 goufen evakuéiert, kee Sprengstoff fonnt
Poliziste bei der Perquisitioun um Terrain vum Schlass Windsor den 20. Februar 2026. Een Dag nodeems de fréiere Prënz Andrew festgeholl gi war.
Enquête géint fréiere Prënz Andrew
Perquisitiounen um Terrain vum Schlass Windsor gi weider
Fotoen
A Florida d'Artemis II-Rakéit
Artemis II-Missioun
Nasa plangt, fir Ufank Mäerz Mënschen erëm ronderëm de Mound ze schécken
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.