De Buergermeeschter vu Biissen David Viaggi ass frou, datt Google elo mol wëll d'Leit informéieren.

Wéi all Biisser Awunner hat och hien e Méindeg eng Invitatioun vu Google a senger Boîte...et geet jo ëm de potentielle Bau vun engem Datazenter. De Schäffen- a Gemengerot weess aktuell awer och nach net méi... Virun der Informatiounsversammlung en Donneschdeg 8-Deeg, den 21. November, wëll een als Gemengerot schonn am Virfeld vu Google an d'Bild gesat ginn.

Zanter Enn Oktober ass nämlech de PAP deposéiert. Do dierft ee méi Detailer gewuer ginn, wat Google genee um Terrain wëlles huet. Den David Viaggi wollt nach keng Detailer nennen, hie léisst oppen, ob déi zousätzlech Informatiounen duer ginn, fir de Projet an déi nächst Etapp ze schécken.

D'Zäit leeft e bësse fort, bedauert den neie Biisser Gemengepapp, deen och nach ëmmer op national Ënnerstëtzung waart, dat heescht op Léisungen, wéi een zum Beispill de Verkéier an Zukunft soll meeschteren. Zu Biissen huet dann och de fréiere Buergermeeschter, de Jos Schummer, aus dem Gemengerot demissionéiert. De Jos Schummer war jo op der CSV-Lëscht gewielt, ass duerno awer aus der Partei ausgetrueden. De Paulo Machado ass den nächst Gewielten op der Lëscht, dee kéint noréckelen.

RTL-Informatiounen no kéint och hien d'CSV verloossen a sou wéi d'Cindy Barros, déi elo Schäffen ass, onofhängeg ginn.