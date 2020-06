Mir waren an de Norden op Clierf a goufe matgeholl op den Tour, wou Iwwerraschungs-Tuten ausgedeelt goufen.

Well dëst Joer Nationalfeierdag e bësse aneschters ausfält ewéi déi Jore virdrun, hu vill Gemenge sech eng afale gelooss an hire Matbierger eng Iwwerraschung gemaach. Mir waren an de Norden op Clierf a goufe matgeholl op den Tour, wou Iwwerraschungs-Tuten ausgedeelt goufen.

6.500 Tute sinn et am ganzen, déi elo just nach ausgedeelt mussen ginn an dat an der ganzer Gemeng Clierf. D’ Martine Nicks ass responsabel fir d’Aktioun, d’Iddi dofir koum spontan.

17 Dierfer gehéieren zu der Gemeng, dat heescht et ass e bëssen Aarbecht. D’"Landjugend Jongbaueren" hëllefe beim Projet, virun allem beim verdeele vun den Iwwerraschungs-Tuten. Positiv Reaktioune bei den Awunner, wien huet sech nach net iwwert e spontane Cadeau gefreet?

D'Gemeng Käerjeng war och Kreativ an huet och esou eng Tut u seng Awunner verdeelt. Dës Initiativ, déi sech de Käerjenger Schäfferot afale gelooss hat, huet sech als Succès erwisen. 70% vun den Awunner hu sech gemellt, fir mat hirem "Lëtz Pack" gefëllt mat lokale Produiten am Krees vun der Famill ze feieren.

© Karin Blasen-Reinesch

D'Stad Lëtzebuerg huet iwwerdeems déi digital Campagne "Solidaritéit" lancéiert. Op 3 Datume verdeelt d'Stad Lëtzebuerg am Kader vum Nationalfeierdag Gadgeten: Këscht mat Kräid, temporär Tattooen a Piques apéritifs.