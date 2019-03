Eng Partie Fortschrëtter wiere gemaach ginn, mä den Text wier net kohärent an et misst nach op ville Punkten nogebessert ginn.

AUDIO: Neien Text fir Jugendschutzgesetz gefrot/Claudia Kollwelter

Den Text vum Jugendschutzgesetz soll nei geschriwwe ginn, dat seet d'Mënschrechtskommissioun a betount gläichzäiteg, datt si d'Aarbecht, déi bis ewell op deem Gebitt gemaach gouf, géingen appreciéieren. Eng ganz Partie Fortschrëtter wiere gemaach ginn, mä et muss nogebessert ginn.

Et géing vun engem protektionellen Text geschwat ginn, wat et der CCDH no awer net ass. Mat esou ville penalen Elementer, déi drastoe géingen, kéint een net soen, datt d’Protektioun vun de Kanner a Jugendlechen am Virdergrond géing stoen. D’Mënschrechtskommissioun verlaangt, datt en Debat dozou gefouert gëtt an dann doropshin eng Decisioun geholl gëtt.