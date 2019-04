De presuméierten Täter, e fréiere Pompjee, sëtzt an Untersuchungshaft an awer brennen zu Hesper weider d'Autoen.

Et brennt weider zu Hesper. Méi genee: d'Autoe brenne weider zu Hesper. An dat dierft am Fong net sinn, well zanter Mëtt leschter Woch e presuméierte Brandstëfter an Untersuchungshaft sëtzt. Hie gëtt verdächtegt, déi sëlleche Bränn an der Hespergéigend an der Lescht geluecht ze hunn. Mä et brennt weider.

AUDIO: Et brennt weider zu Hesper / Reportage Nico Graf

Dat vun e Freiden op e Samschdeg matzen an der Nuecht, wéi gewinnt, dëst d'Kéier eng Camionnette. Do war d'Feier, dat war scho méi dacks an der Serie de Fall, um hënneschte Pneu vum Auto geluecht ginn. De Brand gouf awer séier an Uecht geholl a geläscht. An der Nuecht op e Méindeg du war et erëm esouwäit: En Auto huet gebrannt, ass verbrannt a gouf ganz séier op Uerder vum Parquet oftransportéiert.

De Problem ass, de jonke Mann, dee schonn als presuméierte Brandstëfter arrêtéiert ginn ass, dee setzt nach ëmmer an Untersuchungshaft, huet also dee beschten Alibi vun der Welt. Hie kann et net gewiescht sinn, deen déi lescht zwee oder esouguer dräi Bränn zu Hesper geluecht huet. An do dränge sech dann e puer Konklusiounen op.

Déi éischt, e bëssen eng onwahrscheinlech, ass déi, datt zu Hesper en Trittbrettfahrer ënnerwee ass, en Imitateur, deen do weidermécht, wou säi Virbild police-gedrongen opgehalen huet.

Déi zweet Conclusioun, vill méi realistesch, ass déi, datt do ee probéiert, de Kolleg, deen am Prisong sëtzt, z'entlaaschten, eben an deem Sënn. Wann e presuméiert Schëllegen zu Schraasseg sëtzt an et brennt weider dobaussen, da muss deen onschëlleg sinn, ce qu'il fallait démontrer. An dat bedeit awer och, datt am Raum Hesper eventuell eng Brandstëfter-Ekipp ënnerwee ass, e puer Leit, op d'mannst Zwee, déi et nawell gär hunn, wann Autoe brennen.

Nom zweeten Täter gëtt elo natierlech intensiv gesicht an et gëtt natierlech och iwwerluecht, wat d'Motiver vun deem Täter kéinte sinn. Ugefaange mam Klassiker: De Brandstëfter ass e Pompjee. An effektiv, RTL-Informatiounen no ass deen Täter, deen am Prisong sëtzt, e fréiere Pompjee. Wéi d'Wort weider mellt, wier den 28 Joer ale fréiere Beruffspompjeeë 2016 schonn 21 Mol wéinst Brandstëftung veruerteelt ginn. Ënner anerem wéinst dem Ustieche vun enger Dixi-Toilette oder der Juegdhütt vum Andy Schleck.

A natierlech gëtt elo a sengem Ëmfeld no Komplize gesicht, déi weidermaachen: Kollegen, Frënn, fréier Aarbechtskollegen, gär och Pompjeeën oder fréier Pompjeeën. Si all musse sech elo Froe vun der Police gefale loossen. A sollt et do, nieft dem Spaass um Brennen an um Läschen, Motiver ginn, zum Beispill Roserei, Buttek oder Frustratiounen, da ginn d'Verhéier séier intensiv.