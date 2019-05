Den Terrain "Rout Lëns" zu Esch ass zanter Jore verlooss. En neie Projet soll dëst awer an Zukunft änneren.

Eng Schoul, Geschäfter, Büroen a Wunnenge sollen an den nächste Joren d’Rout Lëns mat Liewe fëllen. Zanter 1977 steet de Site vun der fréierer ARBED Brooch, mä dat soll sech änneren. An um deem Prozess kënnen a sollen d’Bierger sech bedeelegen. An Ateliere kënne si hir Suergen oder Wënsch fir den zukünftegen neie Quartier ausdrécken. Virun allem bei den Escher Awunner géing ee groussen Interessi fir de Projet bestoen.

Op Basis vun de Resultater vun enger Online-Ëmfro, bei där 277 Leit matgemaach hunn, ass a Gruppen un de 4 thematesche Schwéierpunkte geschafft ginn: Mobilitéit, Ëmwelt, Liewensqualitéit an de Patrimoine. D’Virstellunge vun de Leit iwwerschneide sech a ville Punkte mat der Visioun vun den Entwéckler vum Projet. Et soll en Co2-neutrale Quartier ginn, mat enger sozialer Mixitéit, ville grénge Zonen an enger nohalteger Mobilitéit, erkläert den Eric Lux, CEO vun IKO Real Estate. Kleng Commerce mat lokale Produite sollen och hir Plaz an der “Rouder Lëns” fannen.

Wichteg fir d’Participante wier et iwwerdeems, dass den industrielle Patrimoine erhale bleift, andeems déi al Halen en neien Zweck kréien. Der Ëmfro no kéinten d’Leit sech virstellen, Kultur an den historesche Gebaier ënnerzebréngen, oder awer och Commercen, Mäert a Co-Working-Espacen.

Suerge bereeden hinne par conter d’Präisser vun de Logementer an en erhéichte Trafic duerch déi grouss Zuel un neien Awunner, dëst geet och aus der Online-Ëmfro eraus.

Biergerbedeelegung an Transparenz spillen och no dësem zweete Workshop eng Roll. Sou kann een zum Beispill zu all Zäit online (routlens.lu) noliese goen, wéi de Projet sech weiderentwéckelt.