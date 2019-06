D'Zeremonie gëtt komplett vun RTL, souwuel um Radio, wéi op Tëlee an Internet iwwerdroen.

Am Kader vu Nationalfeierdag deplacéiert sech e Samschdeg um Virowend d'groussherzoglech Koppel an d'Schlass op Buerschent, eng historesch bedeitend Plaz, wëll d'Fondatioun vum Schlass op d'Joer 1000 zeréckgeet.

No der Visitt vum Schlass ass op der Haaptplaz vum Schlass d'Remise vu Medailen u Membere vum CGDIS, déi fir hiren Asaz geéiert ginn.

Am Stolzebuerg-Haus presentéiert dann d'Buergermeeschtesch Annie Nickels-Theis d'Renovatiounsaarbechten.

D'Visitt zu Buerschent dauert bis Véierel op 7 e Samschdeg den Owend.



Parallel zu dëser Visitt am Dikrecher Kanton ass d'ierfgroussherzoglech Koppel traditionell e Samschdeg am spéiden Nomëtteg zu Esch op Besuch. Héichpunkt vun dëser Visitt ass en Defilé vun enge 40 Escher Veräiner op der Stadhausplaz an duerno d'Volleksfest virun der Escher Gemeng.



D'Membere vun der groussherzoglecher Famill sinn dann e Samschdeg den Owend nees an der Stad, wou de Fakelzuch géint hallwer 10 ufänkt, dat mat engen 2000 Leit a 7 Ween. D'Éierentribün ass am Boulevard Roosevelt installéiert.

De Festprogramm schléisst da géint 22 Auer e Freedefeier vun der Neier Bréck of, dat begleet vun der Militärmusek. D'Freedefeier wäert eng ronn Véierel Stonn laang daueren. Déi bescht Plaze fir d'Knupperten ze gesinn, sinn d'Plaz bei der Gëlle Fra, de Boulevard d'Avranches an natierlech den Hollerecher an de Garer Quartier.



Opgefouert gëtt ënnert anerem bei där Geleeënheet vum philharmoneschen Orchester d'Stéck "Regiis ostium" vum Komponist Ernie Hammes. Den Trompettist an de Beräicher Jazz a Klassik war vun engem Comité bei 18 Kandidaturen zeréckbehale ginn, fir dat Stéck dëst Joer ze komponéieren.

Um Programm stinn nieft den Auszeechnungen och Riede vum Grand-Duc Henri, dem Chamberpresident Fernand Etgen an dem Staatsminister Xavier Bettel. Geéiert gi Leit aus den Domainer Kultur, Wirtschaft, Sport an Arméi an natierlech Leit, déi e besonneschen Zivilcourage bewisen hunn.

No der Zeremonie ginn iwwerdeem 21 Kanouneschëss vum Fetschenhaff aus geschoss.



Punkt Mëtteg um Sonndeg fänkt dann d'Militärparad un, déi dëst Joer net op der Gare, mä um Kierchbierg an der John F. Kennedy-Strooss ass. Ee vun den Héichpunkten ass de "Fly over" vun 3 Militärfligeren an d'Heemecht, déi och dëst Joer vun der Militärmusekerin Stéphanie Schlinck virgedroe gëtt. Beim Defilé sinn dëst Joer eng ronn 200 Zaldoten, 140 Polizisten, 60 Gefierer an eng 180 Leit vum CGDIS mat dobäi, alles an allem eng 840 Leit.



No der Parad ass déi drëtt Editioun vum Arméifest, dat vum Rousegäertchen op d'Place de l'Europe hannert der Philharmonie geplënnert ass. Hei gëtt Arméi- a Policematerial gewisen, et gëtt Fräibéier an Arméikascht.



De feierlechen Ofschloss vu Nationalfeierdag mécht dann um 16.30 Auer den Te Deum an der Kathedral, dat a Präsenz vun der groussherzoglecher Famill.



Souwuel d'Militärparad, wéi och den Te Deum ginn op RTL Télé Lëtzebuerg iwwerdroen.

Hei déi offiziell Schreiwes:

Samedi 22 juin 2019

16h00: Traditionnelle relève de la garde sur le parvis du Palais grand-ducal

17h00: Veille de la Fête Nationale à Esch-sur-Alzette en présence du Couple héritier

17h30: Veille de la Fête Nationale au Château de Bourscheid en présence du Couple grand-ducal

21h30: Retraite aux flambeaux à Luxembourg-Ville, boulevard Roosevelt suivie du feu d’artifice depuis la Place de la Constitution

Dimanche 23 juin 2019

10h00: Cérémonie Officielle à la Philharmonie Luxembourg

Vers 11h00: Tir d’honneur de 21 coups de canon depuis le Fetschenhaff.

12h00: Défilé militaire au Kirchberg, avenue John F. Kennedy

16h30: Te Deum en la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg

20h00: Réception au Palais grand-ducal

Fête nationale 2019

Communiqué par: Service information et presse du gouvernement

À l'occasion de la célébration de l'anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc, les membres de la famille grand-ducale et du gouvernement assisteront les 22 et 23 juin 2019 aux festivités organisées à Esch-sur-Alzette, Bourscheid et Luxembourg-Ville.

Relève de la garde devant le palais grand-ducal

Les festivités prévues dans le cadre de la fête nationale débuteront le 22 juin devant le palais grand-ducal avec la relève de la garde, à laquelle participera un détachement d'honneur de l'armée, sous le commandement du lieutenant en 1er Pol Wagener.

L'encadrement musical sera assuré par la Musique militaire, placée sous la direction du lieutenant-colonel Jean-Claude Braun, chef de la Musique militaire.

Le couple grand-ducal à la commune de Bourscheid

LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se rendront cette année au château de Bourscheid situé au nord-est du pays.

Le couple grand-ducal sera accueilli en fin d'après-midi par le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, le ministre de la Fonction publique, ministre aux Relations avec le Parlement, Marc Hansen, le ministre de l'Aménagement du territoire, ministre de l'Énergie, Claude Turmes, ainsi que par la bourgmestre de la commune de Bourscheid, Annie Nickels-Theis, en présence d'autres autorités nationales et communales.

Figurera ensuite au programme une visite guidée du château. Rappelons que la construction du château remonte à l'an 1000. Ce dernier fut agrandi en quatre étapes, dont la dernière s'acheva en 1430.

Après la visite, LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se rendront à la place de la Cérémonie du château où S.A.R. le Grand-Duc procédera à la remise des médailles CGDIS. L'encadrement musical sera assuré par les enfants de l'école fondamentale de Bourscheid et les chorales réunies de la commune.

C'est à la Maison de Stolzembourg, construite en 1384 dans la basse-cour du château fort, que la bourgmestre, Annie Nickels-Theis, présentera les travaux de rénovation. En outre, des éclaircissements concernant quatre maquettes du château de Bourscheid seront fournis par le trésorier de l'association «les Amis du château de Bourscheid», Marco Van Maris.

Le programme se clôturera dans la cour du château par une rencontre du couple grand-ducal avec la population. Les festivités incluront un théâtre de marionnettes, la présence d'un magicien et d'artistes de rue ainsi que des jeux d'autre fois.

Le couple grand-ducal héritier à Esch-sur-Alzette

LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière assisteront de leur côté aux festivités organisées à Esch-sur-Alzette, la deuxième ville du pays.

Le couple grand-ducal héritier sera accueilli place de la Résistance par le vice-président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Félix Braz, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, le bourgmestre de la Ville d'Esch-sur-Alzette, Georges Mischo, ainsi que par le collège échevinal et le conseil communal.

L'accueil officiel sera suivi du dépôt d'une couronne de fleurs devant le monument aux Morts. LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière traverseront ensuite, accompagnées du cortège officiel, la rue de l'Alzette pour se rendre à l'Hôtel de Ville, où elles s'installeront sur la tribune officielle pour suivre le défilé d'une quarantaine d'associations de la ville.

À l'issue d'une réception offerte par le bourgmestre, le couple grand-ducal héritier saluera la population à partir du balcon de l'Hôtel de Ville avant d'assister à la fête populaire, l'Escher Volleksfest, où il allumera le traditionnel feu de camp des scouts luxembourgeois.

Message du Premier ministre

Le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, tiendra en début de soirée du 22 juin la traditionnelle allocution à l'occasion de la fête nationale.

Retraite aux flambeaux et feu d'artifice à Luxembourg

En soirée, LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, accompagnées de LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, S.A.R. le prince Félix, S.A.R. le prince Louis, S.A.R. la princesse Alexandra et S.A.R. le prince Sébastien, assisteront aux festivités organisées par la Ville de Luxembourg.

Elles seront accueillies par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, et le premier échevin de la Ville de Luxembourg, Serge Wilmes, au croisement de la rue de l'ancien Athénée et du boulevard F.D. Roosevelt. Après la présentation du collège échevinal et du conseil communal, la famille grand-ducale suivra l'aubade de la Musique militaire et la traditionnelle retraite aux flambeaux à partir de la tribune officielle.

Le cortège des associations qui animeront la retraite aux flambeaux sera composé de sapeurs-pompiers, de différentes associations et sociétés locales de la Ville de Luxembourg, de guides et scouts ainsi que de groupes de percussion, de musique, de chant et de folklore. Se succèderont quelque 2.000 personnes et 7 chars en tout.

Le feu d'artifice tiré à partir du pont Adolphe, d'une durée de 17 minutes et accompagné par la Musique militaire, clôturera le programme officiel des festivités du 22 juin.

23 juin 2019

Cérémonie officielle à la Philharmonie Luxembourg

Le 23 juin, jour de la fête nationale, une cérémonie officielle aura lieu à la Philharmonie Luxembourg. Elle réunira des membres de la famille grand-ducale, des députés, des membres du gouvernement, du Conseil d'État, de la magistrature et de l'administration judiciaire, des représentants du collège des bourgmestre et échevins ainsi que du conseil communal de la Ville de Luxembourg tout comme du corps diplomatique accrédité auprès du chef d'État luxembourgeois.

Le Wilhelmus sera exécuté par la Musique militaire à l'arrivée des membres de la famille grand-ducale à la Philharmonie Luxembourg. LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, S.A.R. le prince Félix, S.A.R. le prince Louis, S.A.R. la princesse Alexandra et S.A.R. le prince Sébastien seront accueillies par le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer.

À l'occasion de la cérémonie officielle, S.A.R. le Grand-Duc, Fernand Etgen et Xavier Bettel prononceront un discours et procéderont ensuite à la remise des distinctions honorifiques à des personnalités du monde civil, économique, sportif, culturel et militaire.

L'encadrement musical sera assuré par l'Orchestre philharmonique du Luxembourg, les Pueri Cantores et le chœur de chambre du Conservatoire de la Ville de Luxembourg ainsi que de choristes de l'Institut européen de chant choral Luxembourg (INECC) sous la direction de Pierre Cao. Figurera au programme musical une commande du ministère d'État et du ministère de la Culture, à savoir la composition REGIIS OSTIUM (Royal Ouverture) for symphonic orchestra and choir du trompettiste, arrangeur et compositeur luxembourgeois prolifique dans les domaines du jazz et du classique, Ernie Hammes.

Après la cérémonie officielle, le traditionnel tir d'honneur de 21 coups de canon aura lieu au Fetschenhaff.

Prise d'armes

Cette année, la prise d'armes se déroulera pour la première fois au quartier Luxembourg-Kirchberg.

La prise d'armes avenue John F. Kennedy, en présence du couple grand-ducal, du couple grand-ducal héritier, de S.A.R. le prince Sébastien, de ministres, d'autres autorités nationales et du corps diplomatique accrédité auprès du chef d'État luxembourgeois, sera placée sous le commandement du colonel Yves Kalmes, commandant de la cérémonie et du Centre militaire de Diekirch. Elle sera composée de détachements de l'armée et de la police ainsi que de détachements civils.

Après la mise en place des détachements, le chef d'état-major de l'armée, le général Alain Duschène, le directeur général de la police grand-ducale, Philippe Schrantz, et le ministre de la Défense, ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch, passeront successivement en revue les troupes.

À midi, le chef d'État et S.A.R. le Grand-Duc héritier passeront, à leur tour, en revue les troupes.

Après le triple «vive» exécuté par les troupes et l'interprétation de l'hymne national, la prise d'armes se terminera par le défilé des corps et associations suivants:

• l'armée luxembourgeoise – avec une compagnie d'honneur, un détachement de drapeaux des anciens bataillons et des anciens combattants, un détachement motorisé ainsi que la Musique militaire;

• la police grand-ducale;

• l'Administration des douanes et accises;

• l'Administration pénitentiaire;

• le Corps grand-ducal d'incendie et de secours - CGDIS;

• la Croix-Rouge;

• l'Union Grand-Duc Adolphe avec quatre sociétés de musique de la Commune de Sanem

Un survol à basse altitude d'un avion du type C-130 Hercules, d'un avion du type A400M ainsi que d'un avion du type KDC-10 sera également prévu.

Te Deum

Un Te Deum solennel sera célébré en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg en présence des membres de la famille grand-ducale.

Il sera célébré par Monseigneur Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg, Alain Nacache, grand rabbin de Luxembourg, Rabie Fares, chef de culte musulman au Grand-Duché de Luxembourg, et Panagiotis Moschonas, vicaire épiscopal de l'église orthodoxe hellénique à Luxembourg.

Le Te Deum solennel sera chanté par la Maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg sous la direction de Marc Hostert. Paul Breisch sera aux grandes orgues. Un ensemble de cuivres de la Musique militaire exécutera la sonnerie nationale.