Um Freideg de Mëtteg gouf d'Petitioun 1156 an der Chamber diskutéiert, déi sech mam Verbuet vun der Klappjuegd befaasst hat.

Si si géint d’Klappjuegd. Déi wier brutal, barbaresch. Esou d'Petitionäre vun der Petitioun 1156 e Freideg de Mëtteg an der Chamber, wou et no den 6.500 Signaturen zu enger ëffentlecher Debatt mat den Deputéierte koum.

Vill Déiere géife bei enger Klappjuegd net erschoss, mä ugeschoss ginn. Dat wier d’Déier onnéidege Qualen ausgesat. Datt d’Leit dobaussen, dat ähnlech gesinn, dat géif een duerch d’Sammlung vun Ënnerschrëfte gesinn, esou d’Politiker.

Déi awer och alt e bësse méi kritesch Froe gestallt hunn. Do virop d’Martine Hansen, déi gefrot huet, ob dann elo duerch d’Usetze bei enger normaler Juegd déi néideg Quantitéite Wëld geschoss géif ginn. Dorobber gouf et keng Äntwert. Den LSAP-Deputéierte Franz Fayot wollt da wëssen, ob d’Petitionären den Avis vum MouvEco deelen, fir méi op Dréckjuegd ze setzen, an d’Klappjuegd op der Säit ze loossen. Doropshin hunn d’Petitionären geäntwert, datt si weder fir dat eent, nach dat anert wieren. Si wéilten professionell Jeeër vum Staat.

Et war keng animéiert Debatt, wat ee sech vläicht hätt kéinten erwaarden. Vill Fakte goufen och net beschwat. Dacks blouf et bei emotionellen Aussoen.