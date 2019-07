Tëscht Péiteng a Sterpenich ass um Donneschdeg a Freideg déi ugekënnegt Klapp- oder Dreifjuegd op Wëllschwäin. 100 Jeeër a 50 Dreiwer si bedeelegt.

Ëm dës Zäit vum Joer ginn där Juegde jo an der Reegel keng ofgehalen, well elo de Bësch zougewuess ass, an déi nach kleng Déieren ufänke sech vun der Plaz ze beweegen. Ma et wier eng néideg Mesure fir d'Zone blanche "Wëllschwäinfräi" ze kréien, sot et en Dënschdeg de Landwirtschaftsminister Romain Schneider.

Eng 100 Jeeër a 50 Dreiwer wieren bedeelegt. Geschoss gëtt allkéiers vun 9 bis 14 Auer.

An där Zäit soll een dann d’Bëscher an där Géigend am beschten evitéieren.