Nodeems et e Mëttwoch de Mëtteg scho gebrannt hat, sinn och um Donneschdeg nees Botten a Brand geroden. Dës Kéier an der Rue de Hamm.

Op engem Feld zu Hamm ass d'Feier ausgebrach, dat sech bei der extremer Dréchent an Hëtzt immens séier ausbreede konnt. An zwar esou séier, dass e Pompjeescamion de Flamen zum Affer gefall ass. Doduerch koum et och zu enger Explosioun.

Wéi de CGDIS confirméiert, ass riskéiert d'Feier, fir op d'Bëscher an d'Haiser an der Ëmgéigend vum Feld iwwerzegräifen. D'Pompjeeën am Asaz maachen aktuell alles, fir datt dëst net soll passéieren.

© Domingos Oliveira / RTL

Géint 16 Auer krute mer d'Informatioun, datt et um Feld nach op vereenzelte Plaze géif brennen, ma d'Feier wier awer esou wäit ënner Kontroll.

D'Pompjeeë sinn de Moment am Asaz. Et gëllt d'Plaz groussraimeg z'evitéiere wéinst dem villen Damp. De Val de Hamm (N2) an d'Rue de Hamm sinn aktuell gespaart. Lokal Deviatioune si gezeechent.