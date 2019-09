Obwuel de Futtballstadion knapp 45 Milliounen Euro méi deier soll gi wéi geplangt, schéngt een e richtege Raum fir de Stadionspriecher vergiess ze hunn...

De Futtball- a Rugbystadion op der Kockelscheier wäert um Enn bal 80 Milliounen Euro kaschten, dat sinn der gutt 45 Millioune méi wéi am Ufank geplangt. Dee gréissten Deel, 11,3 Milliounen Euro, ass op Feeler vum Bureau d’études zréckzeféieren.

Elo schéngt et, wéi wann e weidere Mëssel bei der Planung geschitt ass. Aktuell gëtt nämlech an engem Eck vum Stadion een hëlzent Haischen gebaut. Hei sollen an Zukunft wärend de Matcher de Stadionspriecher, d'Police an d'Pompjeeë Plaz huelen.

Am Verglach mam Windsor Park Stadium, wou d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp en Donneschdeg den Owend ee Frëndschaftslännermatch gespillt huet, gesäit dat Ganzt relativ Amateurhaft aus. De Stadion an Nordirland mat 16.000 Plaze gouf 2016 komplett nei gemaach an dat fir 42 Milliounen Euro.