"Vun engem eemolege Fauxpas zu engem systemateschen Interessekonflikt!" Mat deem Titel ass de Communiqué vun der CSJ illustréiert.

E Schreiwes vun der Familljen- an Integratiounsministesch Corinne Cahen aus dem Fréijoer suergt den Ament fir erhëtzte Gemidder. Et geet ëm de Reproche vu méiglechem Amtsmëssbrauch an Interessekonflikter.

Déi stellt op d’mannst nämlech d’CSJ a Fro, an engem Communiqué, dee si an der Nuecht op e Méindeg un d'Press geschéckt huet.

Hannergrond ass en Artikel vum Lëtzebuerger Wort, wou aus dem ominéise Schreiwes vum Corinne Cahen un de Stater Geschäftsverband zitéiert gëtt. Dësen datéiert vum 11. Abrëll dëst Joer, an d’Ministesch reegt sech op, dass d’Union commerciale ze wéineg fir déi betraffe Stater Butteker géif maachen, am Kontext vum Tramschantier.

D'E-Mail ass net ënnerschriwwe vum Corinne Cahen als Privatpersoun, mä als Ministesch, an huet och de Logo vun der Regierung drop.

D’Ministesch mécht och Referenz op de Schongbuttek am Garer Quartier, wou Si bis zu hirem Wiessel an d’Regierung och d'Gerance gemaach huet.

D’CSJ, also d’Jugend-Syndikat vun der CSV, freet sech, wéi dat deontologesch vertrietbar wier, dass eng Ministesch hiren offizielle Regierungs-Email-Kont géif benotzen, fir sech fir hiren eegene Buttek anzesetzen, an et freet ee sech och, ob et sech hei ëm e flagranten Interessekonflikt géif handelen, vläicht souguer ëm Amtsmëssbrauch.

De President vum Stater Geschäftsverband Guill Kaempff huet d’E-Mail dem Wort géintiwwer iwwerdeems confirméiert, a wiert sech géint d'Kritike vu senger Virgängerin, déi elo eben Ministesch ass. Et hätt am Kader vum Tramschantier eng Onmass vu Gespréicher mat alle concernéierten Acteuren ginn an d’Schicksal vun de betraffene Butteker hätt fir d’Union commerciale héchste Prioritéit, ass ze liesen.