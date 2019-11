D'Affär ëm d'Email vun der Ministesch Cahen ass nach net vum Dësch. Déi parlamentaresch Oppositioun reagéiert e Freideg an engem Schreiwes.

D'CSJ hat an engem Schreiwes vun engem Fauxpas zu engem Interessekonfikt geschriwwen, nodeems d'Familljen- an Integratiounsministesch Corinne Cahen wéinst enger Email, déi si vun hirem berufflechen Account verschéckt hat, an d'Kritik gerode war.

D'Deputéiert Diane Adehm (CSV) an de Fernand Kartheiser (ADR) hu kuerz drop eng parlamentaresch Fro gestallt. De Staatsminister sot a sengen Äntwerten, datt et e "perséinleche" Message vun der Madamm Cahen un de Geschäftsverband gewiescht wier an, datt si sech ewell virun hirem Mandat an der Regierung fir de lokale Commerce engagéiert gehat hätt.

Mam Deontologie-Kodex vun der Regierung stéing dëse Mail NET a Konflikt, seet de Xavier Bettel, deen domat och en Interessekonflikt de facto ausschléisst.

D'parlamentaresch Oppositioun léisst net labber an der Affär ëm d'Email vun der Ministesch Corinne Cahen un d'Adress vum Stater Geschäftsverband a Saachen Tram-Chantier an der Madamm Cahen hiert Schonggeschäft. E Courrier, dee via d'Ministesch-Mail-Adress verschéckt gouf.

CSV, ADR, déi Lénk an d'Piraten kritiséieren, dass de Premier Bettel d'Hand iwwert d'Corinne Cahen gehalen huet an den Ethik-Comité net mat deem Dossier befaasst huet.

Dat géif déif blécke loossen iwwer d'Deontologie vun der Regierung.

Fir d'Oppositioun wier dat Ganzt ee flagrante Fall vun Interessekonflikt. Déi 4 Parteien fuerderen de Premier op, den Ethik-Comité awer nach anzeschalten.