Fir vill Opreegung hat d'Nouvelle gesuergt, dass Eurostat no zu Lëtzebuerg an der EU am meeschten Autoe geklaut ginn.

D'Police präziséiert elo, dass heiheem tëscht 2015 an 2018 pro Joer a pro 100.000 Awunner d'Klaue vun Autoen oder dat probéiert Klaue vu Gefierer bei eppes iwwer 50 läit. Domadder wier Lëtzebuerg an där Statistik net Nummer 1, mä op der Positioun 20. RTL-News: Eurostat - Zu Lëtzebuerg ginn déi meeschten Autoen an der EU geklaut Schreiwes vun der Police Communiqué de presse



Suite à la publication par Eurostat de statistiques relatives au nombre de véhicules volés dans les États membres de l'Union européenne, la Police grand-ducale tient à apporter un certain nombre de précisions quant aux chiffres présentés pour le Luxembourg. Après vérification et sur base des statistiques publiées annuellement par la Police (https://police.public.lu/fr/votre-police/statistiques.html), le nombre de vols de véhicules (y compris les tentatives) calculé sur 100.000 habitants au Grand-Duché est de 64 pour 2015, 50 pour 2016, 55 pour 2017 et 50 pour 2018. Sur cette base, le Luxembourg se classerait dans les statistiques d'Eurostat sur la période 2015-2017 avec une moyenne de 54,83 véhicules volés sur 100.000 habitants en 20e position et non pas en 1re position. Nombre total de véhicules volés au Grand-Duché : Véhicules volés (tentatives incluses)



Véhicules volés (faits accomplis)



2015



360



319



2016



288



248



2017



328



290



2018



299



271