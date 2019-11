Eng méi präzis Operatioun verursaacht manner Entzündungen a Bluttverloscht, de Patient huet manner Péng an ass nees méi séier op de Been.

Dat sinn d’Virdeeler vun der mini-invasiver Roboter-Chirurgie an ambulanten Agrëff.

An den Hôpitaux Robert Schuman gëtt och vill Wäert op eng personaliséiert Betreiung vum Patient geluecht, virun, wärend an no senger Operatioun. De Patient gëtt deemno am Virfeld vun de verschiddenen Acteuren am Spidol iwwert säin Agrëff, fir beispillsweis eng Knéiprothees, informéiert, an duerno weider encadréiert, fir datt hien d’Klinik am Idealfall e puer Stonnen no der OP zu Fouss ka verloossen.

Op engem Kongress um Kierchbierg, un deem eng 230 Professioneller aus der Groussregioun deelgeholl hunn, goung et ëm de verbesserte Parcours vun engem Patient am Spidol an d’Entwécklung vun der Technik am Gesondheetssecteur.