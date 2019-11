Eise fräie Mataarbechter a Journalist Loïc Juchem war op der Plaz, wéi dat schwéiert Ongléck geschitt ass. Hien huet eis erzielt, wéi hien et erlieft huet.

Eenzel Stécker vun der Äisskulptur, e puer Käerzen a Blummen erënneren um Méindeg um Knuedler nach un deen déidlechen Accident vum Weekend.

De Parquet huet an Tëschenzäit confirméiert, datt et e Bouf vun zwee Joer war, deen ëm d'Liewe koum, wéi d'Äisskulptur ëmgefall ass. De Loïc Juchem, ee vun eise fräie Mataarbechter a Journalist, war op de Plaz, wéi d'Ongléck geschitt ass. Eng Ekipp vu Radio an Tëlee huet sech um Dag nom Accident nach emol mat him op der Plaz getraff.

Geschlof hätt hie quasi guer net, seet de Loïc Juchem.

Hien hätt déi ganzen Zäit un déi Biller vum Sonndeg Owend missen denken: Ee Bild, dat mer net aus dem Kapp geet, ass e Schong vum Jong, deen se dono hei aus der Äisskulptur erausgeholl hunn. Et war e schrecklechen Owend.

Temoignage Loïc Juchem (1)

Géint 20 Auer waren de Loïc Juchem a seng Frëndin um Wee fir heem ze goen an op deem Wee sinn se nach emol laanscht d'Äispist gaangen an hu gesinn, datt d'Skulptur gebrach wier an um Buedem géif leien. Kuerz drop hunn ech och Leit héiere jäizen an de Papp huet sech aus Verzweiwlung widder d'Äispist geheit. Et ware vill Leit op der Plaz, déi net richteg woussten, wat lass wier, et war eng ganz komesch Stëmmung.

Temoignage Loïc Juchem (2)

Du koumen an d'Ambulanz an de Samu op d'Plaz, et gouf alles ofgespaart, mä iergendwéi huet sech an deene Minutte schonn ofgezeechent, datt den Zoustand vum Kand ganz kritesch war. Wéi een d'Leit gesinn huet, de Jong ze reaniméieren an déi Äisbléck déi do louchen, du konnt ee sech scho virstellen, dass et eppes ganz ganz Schlëmmes ass. Ech hunn och mat anere Leit geschwat a mir waren eis zimmlech sécher, datt et net esou positiv fir de Jong kann ausgoen. D'Ambulanz stoung och nach laang hei, si ass net direkt an d'Spidol gefuer, wat engem awer scho bëssen Indice gëtt, datt et net sou gutt ausgesäit.

Temoignage Loïc Juchem (3)



An deene leschte Stonnen huet et geheescht, datt op där Äisskulptur ronderëm geturnt gouf, dat kann de Loïc Juchem net direkt confirméieren, mä, wat ech gesinn hunn, ass, dass effektiv näischt ronderëm ofgeséchert war. D'Leit waren hei, hunn eng Foto gemaach. Wann een déi Äisskulptur elo gesäit, stellt ee sech och net direkt vir, dass déi esou séier kann zesummefalen. Ech mengen, datt einfach d'Gefor vun deem ganzen ënnerschat gouf.