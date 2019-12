En Tëscheruff vum Dany Rasqué iwwert d'Gedeessems bei de Sozialisten.

D'LSAP-Parteispëtzt huet den RTL-Mikro haut evitéiert ... bewosst evitéiert muss een do scho bal soen.

Tëscheruff vum Dany Rasqué

Een Dag nodeems den Ausseminister a fréiere Parteipresident Jean Asselborn mat der Fauscht op den Dësch geschloen huet an den Etienne Schneider ëffentlech op RTL opgefuerdert huet, endlech ze soen, wat hie wëlles hätt.



De Parteipresident vun der LSAP, de Franz Fayot, huet gesot, hie géif keng Commentairë kommentéieren an huet - genee wéi de Generalsekretär Tom Jungen - op e Méindeg verwisen. Just den Nach-Fraktiounspresident war net zur Zäit aus de Féiss komm.



Et wonnert net, datt d'Parteispëtzt de Mikroen haut léiwer aus de Féiss gaang ass, et kann ee sech nämlech virstellen, datt keen drun intresséiert war, fir elo nach Ueleg an d'Feier ze schëdden.

Datt et de Moien - respektiv scho gëschter Owend - en uerdentlecht Donnerwieder bei de Sozialiste gouf, läit op der Hand. Et héiert een den Ausseminister hätt - soe mer mol - d'Ouere laang gezu kritt.



Et ass jo och éischter ongewinnt, datt ee seng parteiintern Problemer an der Ëffentlechkeet kläert - bon, ausser bei de Sozialisten. Deen een oder aneren erënnert sech bestëmmt nach drun zeréck, datt et eng Zäit gouf, wou dat an där Partei Usus war.

Datt e Parteikomerod, deen anere virun enger Téléskamera opfuerdert, endlech ze soen, wat Saach ass, kann een awer och iergendwéi novollzéien, wann ee bedenkt, datt hei e fréiere Parteipresident geschwat huet.



Et ass eigentlech mënschlech, wann engem dann op eemol, den Hutt héich geet, nodeems ee wochelaang muss nokucken, wéi seng Partei der vu riets a vu lénks laanscht d'Bake kritt, just well et do ee gëtt, deen zwar weess, datt en net méi well, ma just nach net weess fir wéini e säi Büro soll raumen.



Déi Manéier, mat där de Wirtschaftsminister säin Depart -scho bal - inzeenéiert huet, ass eng, déi op kenger anerer Plaz géif funktionéieren. All anere Mënsch, dee sengem Patron seet, datt et him näischt méi seet an datt hien ophält, muss anengems en Datum kommunizéieren.

An der Regierung schéngt dat anescht ze sinn. Do dierf ee wuel am Dréchene waarden, bis een eppes Besseres huet. Och wann een eigentlech kéint dovunner ausgoen, datt e Vizepremier dat net néideg huet.