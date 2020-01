D’Gefor awer, datt den neien Typ vum Coronavirus zu Lëtzebuerg opdaucht, schätzt de Gesondheetsminister Etienne Schneider als ganz geréng an.

De Grand-Duché ass nawell am gaangen, sech ze preparéieren. Dat schreift de Gesondheetsministère an engem Communiqué. D’Santé recommandéiert allerdéngs, datt een op Reesen an déi betraffe Gebidder verzichte soll. Scho guer net dohinner reese soll, wann een Otemproblemer huet.

D’Leit, déi awer mussen a China an an déi chinesesch Provënz Wuhan reesen, sollen all Kontakt mat Déieren evitéieren, och Persounen, déi houschten, solle se aus dem Wee goen, Nuesschnappecher uerdentlech entsuergen an eng Mask undoen, fir sech net unzestiechen. Wann een an de leschte 14 Deeg an der Géigend vu Wuhan war, an heiheem eventuell Symptomer, wéi Féiwer, Houscht an Otemproblemer, huet, soll een net bei den Dokter goen, mee sech bei der Inspection sanitaire mellen, fir z’evitéieren aner Leit am Dokterscabinet eventuell unzestiechen.

An enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum CSV Deputéierten Jean-Marie Halsdorf schätzt de Gesondheetsminister Etienne Schneider d’Gefor vun engem Krankheetsfall och als kleng an. Op d’Fro op chinesesche Touristen de Virus op Lëtzebuerg brénge kéinten, schreift de Minister Schneider, datt et keng direkt Verbindungen tëscht Lëtzebuerg an der chinesescher Provënz Wuhan gëtt. Well een awer net komplett ausschléisse kann, datt et zu engem Krankheetsfall zu Lëtzebuerg kéint kommen, réit d’Directioun vun der Santé, datt Patiente sech bei der Gesondheetsdirektioun mellen. Fir Leit mat enger Infektioun ass am CHL een Isoléierzemmer virgesinn.

D’Situatioun gëtt de Moment vum der Weltgesondheetsorganisatioun genee suivéiert, nodeems et scho 17 Doudesfäll gouf a 603 nogewisen Infektiounen, déi meescht a China. Och den europäeschen Zentrum fir Präventioun a Kontroll vu Krankheete behällt d’Entwécklung vun der Lag am Aen.

Den CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf wollt donieft vum zoustännege Minister wëssen, ob Lëtzebuerg am Fall vun enger Pandemie e Kriseplang hätt. Wéi dee géif gräifen? Do äntwert den Etienne Schneider, datt et zanter 2006 ee Noutfallplang fir geféierlech Pandemie gëtt. Dee besteet aus 187 Moossnaamen. D’Direktioun vun der Santé géif och d’Dokteren an Gesondheetsinfrastrukturen am Fall vun engem Verdacht direkt informéiert. Fir eng Diagnose wier een op de Laboratoire national de la Santé ugewisen, deen Tester realiséiert, fir den neie Coronavirus ze detektéieren. Do schafft een och enk mat der Universitéitsklinik Charité zu Berlin zesummen.

Den offizielle Communiqué vun der Santé