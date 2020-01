D'Lëtzebuerger Partei-Landschaft ass gewuess. Am Dezember gouf d'Partei mam Numm "d'Partei" gegrënnt.

E Mouvement, deen och gäre mat satiresche Mëttele schafft, fir politesch Iddien ze presentéieren. E Samschdeg hate si op hir éischt Pressekonferenz, oder wéi si et nennen, Ligen-Pressekonferenz invitéiert.

10 Joer laang waren den President Jeff Cigrand an de Generalsekretär Florian Holtgen bei der Piratepartei, ier se de leschte Mount d'Partei gegrënnt hunn. "Partei" dat steet fir Partei fir Aarbecht, Rechtsstaat, Trucmachin, Elitefërderung a basisdemokraktesch Initiativ. D'Mammepartei mam Numm "Die Partei" sëtzt an Däitschland an huet esouguer zwee Vertrieder am Europaparlament. Bekanntste Vertrieder ass den däitsche Satiriker Martin Sonneborn. Mat Satir wëll een den etabléierte Parteien de Spigel virun d'Nues halen.

An awer sinn et och seriö Themen, déi der Partei um Häerz leien. Klima an Ëmweltschutz, den Ëmgang mat de Ressourcen, den Dateschutz oder d'Sozial-Gerechtegkeet.

D'Partei huet sech d'Zil gesat, fir bei den nächste Gemengen-, Chamber- an Europawalen unzetrieden.

D'Fro ass just, ob Lëtzebuerg prett ass fir eng Partei, déi versicht mat Satir d'Wieler ze iwwerzeegen?