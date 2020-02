Zweete personelle Changement en Dënschdeg an der Regierung Bettel Zwee, déi de 5. Dezember 2018 hiren Eed ofgeluecht huet.

Nom krankheetsbedéngte Remaniement vum Félix Braz, deen duerch d'Sam Tanson an der Justiz ersat gouf, verléisst en Dënschdeg op eegen Demande den Etienne Schneider d'Regierung.

Domat geet och ee vun deene Politiker, déi 2013 un der Wéi vun der Dräierkoalitioun stoungen. Den LSAP-Zentrums-Politiker hält als Wirtschafts- a Gesondheetsminister op, hie war och Vizepremier.

RTL-News: Etienne Schneider am Interview - Een aussergewéinleche Réckbléck op seng politesch Karriär

Den Dënschdeg de Mëtteg um 14 Auer huet den Etienne Schneider Rendez-vous beim Grand-Duc am Palais, fir säin Demissiouns-Schreiwes ofzeginn.

Direkt dono um 14.30 Auer gëtt de Franz Fayot als neie Regierungsmember vum Staatschef vereedegt. Hie gëtt zoustänneg fir d'Ekonomie a fir d'Kooperatioun, also d'Entwécklungshëllef. De Gesondheetsressort iwwerhëlt d'Paulette Lenert. Den Dan Kersch gëtt neie Vizepremier.

Och an de Ministèrë sinn ewell en Dënschdeg d'Passations des Pouvoirs: an der Santé an der Villa Louvigny iwwergëtt den Etienne Schneider um 15.30 Auer d'Schlësselen, eng Stonn drop ass dës Zeremonie tëscht de Parteikolleege Schneider a Fayot am Wirtschaftsministère.

Well de Franz Fayot de Statuten no net méi kann LSAP-President bleiwen, muss op engem Kongress nei gewielt ginn, bis dato huet just d'Deputéiert Francine Closener Interessi fir dës Charge gewisen.

En Dënschdeg dann ass d'Passation des Pouvoirs am Ministère vun der Kooperatioun.

D'Vereedegung vum Franz Fayot ass en Dënschdeg net déi eenzeg. An der Chamber gëtt nom Doud vum DP-Fraktiounschef Eugène Berger de Pim Knaff, Affekot an Escher Schäffen, assermentéiert.

Den Dënschdeg de Moie kënnt och d'liberal Fraktioun beieneen, fir en neie Fraktiounspresident ze bestëmmen. Dat dierft de Gilles Baum ginn. De Schäffe vu Lënster mécht aktuell schonn den Interim als DP-Fraktiounschef a sollt souwisou d'nächst Joer déi Plaz iwwerhuelen.

Zweet Assermentatioun en Dënschdeg am Nomëtteg um Krautmaart mam Comeback vun der Sozialistin Cécile Hemmen. Déi fréier Buergermeeschtesch vu Weiler zum Tuerm réckelt als LSAP-Fënneftgewielt am Zentrum fir de Franz Fayot no.