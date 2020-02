Vun e Sonndeg op e Méindeg kann et an der Nuecht richteg stiermesch dobausse ginn.

Den Ament geet ee vu Wandspëtzte vun 100 km/Stonn aus. Vereenzelt Modeller weisen awer och bis 120 km/h un. De Weekend fänkt d'Wiederlag un, sech ëmzestellen. Et forméiert sech en Déif iwwert dem Nordatlantik. Op der Südsäit vum Orkandéif "Sabine" forméiere sech ganz grouss Loftdrockgéigesätz.

An der Nuecht op e Méindeg passéiert eng Kalfront Lëtzebuerg. Den Ament ass nach net gewosst, wéi staark déi sech entwéckele wäert.

E Sonndeg fänkt den Dag nach roueg un, am Nomëtteg soll et da lues a lues méi lëfteg ginn. Owes gi Wandspëtzte vun 80 bis 90 km/h erwaart. An der Nuecht zitt déi Kalfront dann iwwert eist Land ewech. Et muss een ofwaarden, fir ze soen, wéi eng Vitess schlussendlech wäert erreecht ginn. Och um Méindeg bleift et lëfteg an do sinn da nach ëmmer bis 90 km/h méiglech.

© Kachelmann Wetter

Automobiliste si gebieden, virsiichteg ze sinn, wa se duerch Bëscher fueren. Géigestänn, déi kënne fortfléien, solle festgemaach oder an d'Haus erageholl ginn.

Net just Lëtzebuerg wäert vum Stuerm betraff sinn, mä och eis Nopere Belsch, Däitschland, Holland a Frankräich. Bis en Dënschdeg kommen donieft och ronn 3 Liter Reen op de Meter Carré erof.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V pic.twitter.com/oOHHUMPLvU — DWD (@DWD_presse) February 7, 2020

